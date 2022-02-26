Напьер покинул «Зенит» из-за ситуации в Украине

Разыгрывающий «Зенита»покинул российский клуб и вернулся в США.

Американский баскетболист принял решение прекратить выступления в России из-за ситуации в Украине, сообщает ESPN.

Напьер восстанавливался после травмы лодыжки и готов был вернуться на площадку в ближайшее время.

В НБА Напьер выступал за «Майами», «Орландо», «Портленд», «Бруклин», «Миннесоту» и «Вашингтон». В сезоне-2019/20 он набирал 11,6 очка за «Уизардс».

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.