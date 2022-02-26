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    Напьер покинул «Зенит» из-за ситуации в Украине

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    Разыгрывающий «Зенита» Шабазз Напьер покинул российский клуб и вернулся в США.

    Шабазз Напьер
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    Шабазз Напьер

    Американский баскетболист принял решение прекратить выступления в России из-за ситуации в Украине, сообщает ESPN.

    Напьер восстанавливался после травмы лодыжки и готов был вернуться на площадку в ближайшее время.

    В НБА Напьер выступал за «Майами», «Орландо», «Портленд», «Бруклин», «Миннесоту» и «Вашингтон». В сезоне-2019/20 он набирал 11,6 очка за «Уизардс».

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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