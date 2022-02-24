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    «Жальгирис» бойкотирует матчи против ЦСКА и «Зенита», «Калев» покинул Единую лигу ВТБ

    Баскетбол Евролига Лига ВТБ Жальгирис Калев ЦСКА Зенит
    Литовский «Жальгирис» официально заявил, что не поедет в Россию на предстоящие матчи Евролиги против ЦСКА и «Зенита» в связи с ситуацией в Украине.

    «Жальгирис»
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    «Жальгирис»

    «Как мы объявили ранее, мы инициируем разговор с Евролигой о ситуации. Хотя лига обсудит все вопросы на завтрашнем заседании, мы решили, что такая реакция будет слишком медленной, и уже приняли решение.

    "Жальгирис" не поедет в Россию, где должны состояться сдвоенные матчи этого сезона. Мы поговорим с западноевропейскими клубами, выступающими в Евролиге, и предложим принять совместное решение не только не играть в России, но и бойкотировать матчи со всеми российскими командами», — заявил клубной пресс-службе генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас.

    Отметим, что «Барселона» в последний момент отменила рейс в Россию на матчи Евролиги с «Зенитом» и ЦСКА. Решение было принято в аэропорту Барселоны за несколько минут до частного рейса в Россию.

    Испанская команда может отправиться в Россию в день игры, 25 февраля. Решение будет принято в ближайшие часы.

    Эстонский «Калев» официально заявил, что покидает состав участников Единой лиги ВТБ.

    «Ввиду российской агрессии, которая привела к войне в Украине, "Калев" аннулирует свое членство в Единой лиге ВТБ, поскольку мы не видим возможности продолжать после шагов, которые предприняла Россия.

    Наша команда против любого рода насилия и военных действий. У нас давние отношения с Лигой ВТБ, которая дала нашей команде и игрокам возможность выступать в лиге высокого уровня, но действия России неприемлемы», — говорится в заявлении.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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