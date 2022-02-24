«Жальгирис» бойкотирует матчи против ЦСКА и «Зенита», «Калев» покинул Единую лигу ВТБ

Литовскийофициально заявил, что не поедет в Россию на предстоящие матчи Евролиги против ЦСКА и «Зенита» в связи с ситуацией в Украине.

«Как мы объявили ранее, мы инициируем разговор с Евролигой о ситуации. Хотя лига обсудит все вопросы на завтрашнем заседании, мы решили, что такая реакция будет слишком медленной, и уже приняли решение.

"Жальгирис" не поедет в Россию, где должны состояться сдвоенные матчи этого сезона. Мы поговорим с западноевропейскими клубами, выступающими в Евролиге, и предложим принять совместное решение не только не играть в России, но и бойкотировать матчи со всеми российскими командами», — заявил клубной пресс-службе генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас.

Отметим, что «Барселона» в последний момент отменила рейс в Россию на матчи Евролиги с «Зенитом» и ЦСКА. Решение было принято в аэропорту Барселоны за несколько минут до частного рейса в Россию.

Испанская команда может отправиться в Россию в день игры, 25 февраля. Решение будет принято в ближайшие часы.

Эстонский «Калев» официально заявил, что покидает состав участников Единой лиги ВТБ.

«Ввиду российской агрессии, которая привела к войне в Украине, "Калев" аннулирует свое членство в Единой лиге ВТБ, поскольку мы не видим возможности продолжать после шагов, которые предприняла Россия.

Наша команда против любого рода насилия и военных действий. У нас давние отношения с Лигой ВТБ, которая дала нашей команде и игрокам возможность выступать в лиге высокого уровня, но действия России неприемлемы», — говорится в заявлении.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.