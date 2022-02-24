Евролига перенесла матчи ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа

Баскетбольная Евролига перенесла матч московскогопротив

Матч 27-го тура Евролиги между «Баварией» и ЦСКА должен был пройти 24 февраля и начаться в 21.00 по московскому времени.

Немецкий телеканал Magenta Sport, который владеет правами на показ матчей Евролиги в Германии, отменил трансляцию встречи из-за ситуации в Украине.

Также перенесены матчи между «Басконией» и казанским УНИКСом в Испании, запланированный на 24 февраля и матч петербургского «Зенита» с «Барселоной» 25 февраля. Ранее каталонцы отказались от вылета в Россию.

18 клубов-учаcтников Евролиги встретятся в пятницу, 25 февраля, чтобы обсудить события, происходящие в Украине, и предпринять необходимые действия.

«В свете событий, которые происходят в Украине, Евролига непрерывно следит за ситуацией и решениями, которые принимают национальные и международные власти.

Евролига продолжит проводить матчи в соответствии с календарем, пока безопасности всех участвующих команд ничего не угрожает, и пока не приняты правительственные решения, препятствующие проведению матчей в обычных условиях», — говорится в заявлении лиги.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.