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    УНИКС проиграл «Монако» в Евролиге

    Баскетбол Евролига УНИКС
    Казанский УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги потерпел поражение от «Монако» со счетом 76:79 (19:22, 17:22, 19:17, 21:18).

    УНИКС
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    УНИКС

    Самым результативным игроком монегасков стал бывший разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 25 очков и сделавший 7 передач. Он реализовал победный трехочковый на последних секундах встречи.

    У казанцев отличились легкие форварды Марио Хезоня (20 очков и 8 подборов) и Джон Браун (16 очков и 8 подборов).

    Для российской команды это поражение стало вторым подряд в Евролиге. Ранее казанцы уступили «Црвене Звезде» (77:84).

    В турнирной таблице УНИКС занимает 8-е место, одержав 13 побед в 25 матчах. «Монако» идет строчкой выше: 13 побед после 26 игр.

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