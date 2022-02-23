УНИКС проиграл «Монако» в Евролиге

Казанскийв гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги потерпел поражение отсо счетом 76:79 (19:22, 17:22, 19:17, 21:18).

Самым результативным игроком монегасков стал бывший разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 25 очков и сделавший 7 передач. Он реализовал победный трехочковый на последних секундах встречи.

У казанцев отличились легкие форварды Марио Хезоня (20 очков и 8 подборов) и Джон Браун (16 очков и 8 подборов).

Для российской команды это поражение стало вторым подряд в Евролиге. Ранее казанцы уступили «Црвене Звезде» (77:84).

В турнирной таблице УНИКС занимает 8-е место, одержав 13 побед в 25 матчах. «Монако» идет строчкой выше: 13 побед после 26 игр.