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    «Бруклин» прервал серию из 11 поражений, «Голден Стэйт» крупно проиграл «Клипперс»

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    «Бруклин» переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:85 (35:24, 20:24, 25:18, 29:19).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Для «Нетс» это первая победа после серии из 11 поражений.

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 26 очков.

    В другой игре «Голден Стэйт» проиграл «Клипперс» со счетом 104:119 (37:34, 22:27, 19:33, 26:25).

    Самым результативным в составе победителей был Теренс Мэнн, набравший 25 очков. У «Уорриорз» больше всех набрал Стефен Карри — 33 очка.

    Также «Юта» разгромила «Хьюстон» со счетом 135:101 (36:24, 42:29, 22:25, 35:23).

    Другие результаты дня:

    «Чикаго» — «Сан-Антонио» — 120:109 (29:27, 30:30, 24:32, 37:20)
    «Милуоки» — «Портленд» — 107:122 (30:31, 24:40, 24:23, 29:28)
    «Вашингтон» — «Детройт» — 103:94 (24:22, 26:28, 37:28, 16:16)
    «Денвер» — «Орландо» — 121:111 (29:14, 24:26, 32:30, 36:41)
    «Нью-Йорк» — «Оклахома» — 123:127 OT (31:29, 31:32, 32:30, 18:21, 11:15)
    «Нью-Орлеан» — «Торонто» — 120:90 (29:17, 31:27, 34:25, 26:21)

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