«Юта» обыграла «Орландо», «Бостон» победил «Денвер»

Джейсон Тейтум Фото: globallookpress.com
«Джаз» выиграли в пятый раз подряд. Самым результативным у победителей стал защитник Донован Митчелл, набравший 24 очка и совершивший 7 подборов и 1 передачу. Единственный дабл-дабл в этом матче в активе «Джаз» Хассана Уайтсайда — 15 очков, 18 подборов и 1 передача.
«Бостон Селтикс» принимал «Денвер Наггетс» и выиграл со счетом 108:102.
Легкий форвард Джейсон Тейтум набрал 24 очка, 6 подборов и 5 передач. Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 21 очка, 15 подборов и 11 передач.
НБА
- «Чикаго Буллз» — «Миннесоту Тимбервулвз» 134:122
- «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» 119:141
- «Кливленд Кавальерс» — «Индианы Пэйсерс» 120:113
- «Филадельфия Сиксерс» — «Оклахому-Сити Тандер» 100:87
- «Атланта Хоукс» — «Сан-Антонио Спёрс» 121:136