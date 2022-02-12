«Юта» обыграла «Орландо», «Бостон» победил «Денвер»

Стали известны все результаты игрового дня НБА. В частности «Юта» обыграла «Орландо» со счетом 114:99.

«Джаз» выиграли в пятый раз подряд. Самым результативным у победителей стал защитник Донован Митчелл, набравший 24 очка и совершивший 7 подборов и 1 передачу. Единственный дабл-дабл в этом матче в активе «Джаз» Хассана Уайтсайда — 15 очков, 18 подборов и 1 передача.

«Бостон Селтикс» принимал «Денвер Наггетс» и выиграл со счетом 108:102.

Легкий форвард Джейсон Тейтум набрал 24 очка, 6 подборов и 5 передач. Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 21 очка, 15 подборов и 11 передач.