Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЛогиновВыстрелят ли биатлонисты? Анонс событий на Олимпиаде-2022 12 февраля
  • 07:59
    • Российские керлингистки проиграли Корее, потерпев третье поражение подряд
  • 01:11
    • «Севилья» выиграла у «Эльче» и сократила отставание от «Реала»
  • 00:58
    • ПСЖ вырвал победу у «Ренна» благодаря голу Мбаппе
  • 00:19
    • «Лейпциг» обыграл «Кельн», у Ольмо гол и пас
  • 17:21
    • РУСАДА начало расследования в отношении персонала фигуристки Валиевой
    Все новости спорта

    «Юта» обыграла «Орландо», «Бостон» победил «Денвер»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Денвер Наггетс Юта Джаз Орландо Мэджик Чикаго Буллз Миннесота Тимбервулвз Кливленд Кавальерс Индиана Пэйсерс Шарлотт Хорнетс Филадельфия Сиксерс Сан-Антонио Спёрс
    Стали известны все результаты игрового дня НБА. В частности «Юта» обыграла «Орландо» со счетом 114:99.

    Джейсон Тейтум
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейсон Тейтум

    «Джаз» выиграли в пятый раз подряд. Самым результативным у победителей стал защитник Донован Митчелл, набравший 24 очка и совершивший 7 подборов и 1 передачу. Единственный дабл-дабл в этом матче в активе «Джаз» Хассана Уайтсайда — 15 очков, 18 подборов и 1 передача.

    «Бостон Селтикс» принимал «Денвер Наггетс» и выиграл со счетом 108:102.

    Легкий форвард Джейсон Тейтум набрал 24 очка, 6 подборов и 5 передач. Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 21 очка, 15 подборов и 11 передач.

    НБА
    • «Чикаго Буллз» — «Миннесоту Тимбервулвз» 134:122
    • «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» 119:141
    • «Кливленд Кавальерс» — «Индианы Пэйсерс» 120:113
    • «Филадельфия Сиксерс» — «Оклахому-Сити Тандер» 100:87
    • «Атланта Хоукс» — «Сан-Антонио Спёрс» 121:136
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов чешская сборная сумеет забить России?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Челси» выиграть клубный чемпионат мира?
  • «Челси» — «Палмейрас». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Команды обменяются голами
  • «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.17
  • Прогноз на матч Челси — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Цинциннати Бенгалс — Лос-Анджелес Рэмс
  • Прочие
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сассуоло — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •