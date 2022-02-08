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    «Голден Стэйт» одержал девятую победу подряд, «Юта» переиграла «Нью-Йорк»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Юта Джаз Нью-Йорк Никс Чикаго Буллз Финикс Санз Вашингтон Уизардс Майами Хит Шарлотт Хорнетс Торонто Рэпторс
    «Оклахома» проиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:110 (23:20, 23:36, 26:29, 26:25).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внесли защитник Клэй Томпсон (21 очко, 2 подбора и 2 передачи) и разыгрывающий Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 18 очков, 9 подборов и 10 передач.

    Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Оклахомы» Лугенц Дорт (26 очков, 4 подбора и 1 передача).

    «Уорриорз» одержали девятую победу подряд.

    В параллельной игре «Юта» выиграла у «Нью-Йорка» со счетом 113:104 (28:28, 31:29, 23:29, 31:18). «Джаз» одержали третью победу подряд.

    Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Донован Митчелл, набравший 32 очка.

    «Юта» идет на четвертом месте в Западной конференции. «Нью-Йорк» располагается на 12-й строчке.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Торонто» — 101:116 (21:35, 20:21, 34:24, 26:36)
    «Вашингтон» — «Майами» — 100:121 (24:39, 29:21, 17:31, 30:30)
    «Чикаго» — «Финикс» — 124:127 (29:36, 20:31, 34:35, 41:25)

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