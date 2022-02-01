«Бостон» разгромил «Майами», «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Хьюстон»,

Значительный вклад в успех хозяев внес Джейсон Тейтум — 20 очков и 12 подборов. У «Майами» выделился Макс Страс, на его счету 24 очка.
В другом матче «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Хьюстон» со счетом 122:108 (23:25, 38:27, 26:26, 35:30).
Самым результативным в составе победителей был Стефен Карри, набравший 40 очков. Еще 24 очка принес Эндрю Уиггинс.
У «Рокетс» больше всех набрал Кристиан Вуд — дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов.
«Голден Стэйт» занимает второе место в таблице Западной конференции. Хьюстон — 15-й.
Также «Торонто» в гостях обыграл «Атланту» со счетом 106:100 (25:24, 23:33, 32:15, 26:28).
Самым результативным игроком у «Рэпторс» защитник Гэри Трент, набравший 31 очко. У «Атланты» Кевин Хьюртер набрал 26 очков.
Другие результаты:
«Филадельфия» — «Мемфис» — 122:119 OT (39:30, 24:28, 21:22, 27:31, 11:8)
«Индиана» — «Клипперс» — 122:116 (30:27, 30:28, 24:30, 38:31)
«Нью-Йорк» — «Сакраменто» — 116:96 (31:23, 23:18, 30:25, 32:30)
«Оклахома» — «Портленд» — 98:81 (19:31, 20:16, 26:14, 33:20)
«Кливленд» — «Нью-Орлеан» — 93:90 (17:19, 21:20, 22:27, 33:24)