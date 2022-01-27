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    «Шарлотт» набрал 158 очков в игре с «Индианой», «Финикс» выиграл у «Юты»

    Баскетбол НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Даллас Маверикс Юта Джаз Финикс Санз Сан-Антонио Спёрс Мемфис Гриззлиз Атланта Хоукс Сакраменто Кингз Майами Хит Нью-Йорк Никс Чикаго Буллз Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Денвер Наггетс Орландо Мэджик Лос-Анджелес Клипперс Кливленд Кавальерс Милуоки Бакс Шарлотт Хорнетс Индиана Пэйсерс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт» на выезде разобрался с «Индианой» — 158:126 (33:36, 38:34, 42:24, 45:32).

    Девин Букер
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    Девин Букер

    Таким образом, «Шарлотт» обновил клубный рекорд по очкам. Также «Хорнетс» набрали наибольшее количество очков в НБА в этом сезоне за матч.

    Самым результативным игроком в составе победителей был Келли Убре, набравший 39 очков. В активе Ламело Болла трипл-дабл из 29 очков, 10 подборов и 13 передач.

    У «Пэйсерс» больше всех набрал Айзея Джексон — 17 очков.

    В параллельном матче «Финикс» победил «Юту» — 105:97 (39:18, 11:30, 24:16, 31:33).

    Самый значительный вклад в победу «Финикса» внес защитник Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 43 очков, 12 подборов и 4 передач.

    У «Юты» лучшей результативностью отметился защитник Джордан Кларксон — 26 очков, 5 подборов и 2 передачи, дабл-даблы записали на свой счет разыгрывающий Майк Конли (16 очков, 4 подбора и 10 передач) и центровой Хассан Уайтсайд (14 очков, 11 подборов).

    «Финикс» (38-9) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, «Юта» (30-19) — на четвертом месте.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Милуоки» — 115:99 (26:35, 39:22, 30:20, 20:22)
    «Орландо» — «Клипперс» — 102:111 (25:23, 23:26, 30:27, 24:35)
    «Бруклин» — «Денвер» — 118:124 (28:29, 37:25, 26:42, 27:28)
    «Чикаго» — «Торонто» — 111:105 (31:27, 36:23, 24:32, 20:23)
    «Майами» — «Нью-Йорк» — 110:96 (30:16, 29:30, 33:21, 18:29)
    «Атланта» — «Сакраменто» — 121:104 (21:33, 46:17, 27:24, 27:30)
    «Сан-Антонио» — «Мемфис» — 110:118 (25:34, 33:27, 28:33, 24:24)
    «Портленд» — «Даллас» — 112:132 (25:40, 34:28, 22:30, 31:34)

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