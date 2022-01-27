«Шарлотт» набрал 158 очков в игре с «Индианой», «Финикс» выиграл у «Юты»

В матче регулярного чемпионата НБАна выезде разобрался с— 158:126 (33:36, 38:34, 42:24, 45:32).

Таким образом, «Шарлотт» обновил клубный рекорд по очкам. Также «Хорнетс» набрали наибольшее количество очков в НБА в этом сезоне за матч.

Самым результативным игроком в составе победителей был Келли Убре, набравший 39 очков. В активе Ламело Болла трипл-дабл из 29 очков, 10 подборов и 13 передач.

У «Пэйсерс» больше всех набрал Айзея Джексон — 17 очков.

В параллельном матче «Финикс» победил «Юту» — 105:97 (39:18, 11:30, 24:16, 31:33).

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внес защитник Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 43 очков, 12 подборов и 4 передач.

У «Юты» лучшей результативностью отметился защитник Джордан Кларксон — 26 очков, 5 подборов и 2 передачи, дабл-даблы записали на свой счет разыгрывающий Майк Конли (16 очков, 4 подбора и 10 передач) и центровой Хассан Уайтсайд (14 очков, 11 подборов).

«Финикс» (38-9) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, «Юта» (30-19) — на четвертом месте.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Милуоки» — 115:99 (26:35, 39:22, 30:20, 20:22)

«Орландо» — «Клипперс» — 102:111 (25:23, 23:26, 30:27, 24:35)

«Бруклин» — «Денвер» — 118:124 (28:29, 37:25, 26:42, 27:28)

«Чикаго» — «Торонто» — 111:105 (31:27, 36:23, 24:32, 20:23)

«Майами» — «Нью-Йорк» — 110:96 (30:16, 29:30, 33:21, 18:29)

«Атланта» — «Сакраменто» — 121:104 (21:33, 46:17, 27:24, 27:30)

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 110:118 (25:34, 33:27, 28:33, 24:24)

«Портленд» — «Даллас» — 112:132 (25:40, 34:28, 22:30, 31:34)