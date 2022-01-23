«Милуоки» обыграл «Сакраменто», шестая подряд виктория «Финикса»

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 113:103 (24:25, 35:29, 33:20, 21:29).

Значительный вклад в успех хозяев внес Бисмак Бийомбо — 21 очко и 13 подборов. Также у Криса Пола 18 очков и 16 передач.

В «Индиане» выделился Крис Дуарте, на его счету 17 очков.

«Финикс» одержал шестую победу подряд. Команда лидирует в таблице Западной конференции с 36 победами и девятью поражениями. «Индиана» занимает 13-ю строчку в таблице Восточной конференции с 17 победами и 30 поражениями.

В другом матче дня «Милуоки» обыграл «Сакраменто» со счетом 133:127 (27:35, 35:19, 32:32, 39:41).

Самым результативным игроком в составе победителей был Крис Миддлтон, набравший 34 очка. Еще 26 очков принес Джру Холидэй, Яннис Адетокунбо участие в матче не принимал.

У «Кингз» больше всех набрал Харрисон Барнс — 29 очков.

Также «Кливленд» взял верх над «Оклахомой» — 94:87 (24:22, 23:23, 31:23, 16:19)

Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Дариус Гарлэнд, набравший 23 очка и 11 передач. Также у Эвана Мобли 15 очков м 17 подборов, а Джарретт Аллен набрал 14 очков и 13 подборов.

Лучше всех у «Оклахомы» выступил Шей Гилджес-Александер, у него 29 очков.