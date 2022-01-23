ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан АльваресПо стопам Агуэро: «Манчестер Сити» заполучил подрастающую звезду
  • 20:54
    • «Байер» анонсировал переход Азмуна
  • 01:05
    • «Атлетико» вырвал волевую победу у «Валенсии»
  • 22:33
    • «Сельта» упустила победу над «Севильей»
  • 22:27
    • «Саутгемптон» отобрал очки у «Манчестер Сити»
  • 21:59
    • «Интер» вырвал волевую победу у «Венеции»
    Все новости спорта

    «Милуоки» обыграл «Сакраменто», шестая подряд виктория «Финикса»

    Баскетбол НБА Кливленд Кавальерс Оклахома-Сити Тандер Финикс Санз Индиана Пэйсерс Милуоки Бакс Сакраменто Кингз
    «Финикс» обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:103 (24:25, 35:29, 33:20, 21:29).

    Крис Миддлтон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Крис Миддлтон

    Значительный вклад в успех хозяев внес Бисмак Бийомбо — 21 очко и 13 подборов. Также у Криса Пола 18 очков и 16 передач.

    В «Индиане» выделился Крис Дуарте, на его счету 17 очков.

    «Финикс» одержал шестую победу подряд. Команда лидирует в таблице Западной конференции с 36 победами и девятью поражениями. «Индиана» занимает 13-ю строчку в таблице Восточной конференции с 17 победами и 30 поражениями.

    В другом матче дня «Милуоки» обыграл «Сакраменто» со счетом 133:127 (27:35, 35:19, 32:32, 39:41).

    Самым результативным игроком в составе победителей был Крис Миддлтон, набравший 34 очка. Еще 26 очков принес Джру Холидэй, Яннис Адетокунбо участие в матче не принимал.

    У «Кингз» больше всех набрал Харрисон Барнс — 29 очков.

    Также «Кливленд» взял верх над «Оклахомой» — 94:87 (24:22, 23:23, 31:23, 16:19)

    Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Дариус Гарлэнд, набравший 23 очка и 11 передач. Также у Эвана Мобли 15 очков м 17 подборов, а Джарретт Аллен набрал 14 очков и 13 подборов.

    Лучше всех у «Оклахомы» выступил Шей Гилджес-Александер, у него 29 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» еще раз выиграет у «Тоттенхэма»?
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.68
    •
  • «Аякс» вернется на вершину?
  • ПСВ — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Уверенная победа «Арсенала»
  • «Арсенал» — «Бёрнли». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.17
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 19:30
    •  3.68
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСВ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Арсенал — Бёрнли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •