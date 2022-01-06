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    «Бруклин» победил «Индиану», Дюрант набрал 39 очков, «Милуоки» без Адетокунбо проиграл «Торонто»

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    «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Индиану» со счетом 129:121.

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    Самым результативным игроком в сегодняшнем матче стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 39 очков. В составе «Бруклина» первый матч в сезоне провел защитник Кайри Ирвинг, который был отстранен перед стартом регулярного чемпионата из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса. Он набрал 22 очка.

    В составе «Индианы» трипл-дабл оформил Домантас Сабонис (32 очка, 12 подборов, 10 передач). Еще 30 очков у Лэнса Стивенсона.

    «Бруклин» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Индиана» — на 13-м месте.

    В другой игре дня «Торонто» в гостевом матче победил «Милуоки» со счетом 117:111.

    Самым результативным в составе победителей был Паскаль Сиакам, набравший 33 очка. Еще по 22 очка набрали Гари Трент и О Джи Ануноби.

    У «Бакс» больше всех набрал Крис Миддлтон — 25 очков. Яннис Адетокунбо участие в матче не принимал.

    «Милуоки» занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Торонто» — седьмой.

    Также «Юта» в гостевом матче победила «Денвер» со счетом 115:109.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Боян Богданович, набравший 36 очков.

    «Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Денвер» — на восьмом месте.

    Другие результаты дня:

    «Даллас» — «Голден Стэйт» — 99:82 (21:21, 29:18, 20:28, 29:15)
    «Орландо» — «Филадельфия» — 106:116 (33:33, 26:29, 30:26, 17:28)
    «Шарлотт» — «Детройт» — 140:111 (37:19, 28:32, 35:24, 40:36)
    «Вашингтон» — «Хьюстон» — 111:114 (26:29, 29:25, 28:32, 28:28)
    «Бостон» — «Сан-Антонио» — 97:99 (30:30, 26:28, 21:22, 20:19)
    «Миннесота» — «Оклахома» — 98:90 (30:10, 19:26, 20:27, 29:27)

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