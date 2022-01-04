Евролиги перенесла матч «Реал» — УНИКС из-за коронавируса

Баскетбольнаяперенесла еще два матча регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч «Реал» — УНИКС был перенесен на неопределенный срок. Игра должна была состояться 6 января.

Российский клуб из-за случаев заражения коронавирусом в команде остался как минимум без восьми игроков.

Также был отложен и матч АСВЕЛ — «Монако», который должен был состояться 7 января. О переносе попросил АСВЕЛ, так как из-за COVID-19 команда осталась без восьми баскетболистов.

Напомним, что ранее были перенесены матчи «Альба» — «Панатинаикос», «Эфес» — «Бавария» и «Жальгирис» — «Олимпиакос», которые должны были состояться 6-7 января.