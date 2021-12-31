Бекки Хэммон возглавит клуб женской НБА

Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в составе сборной Россиистанет главным тренером клуба женской НБА (WNBA) «Лас-Вегас Эйсес», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Бекки подпишет контракт с «Лас-Вегасом» сроком на пять лет и станет самым высокооплачиваемым тренером в женской НБА.

Пост главного тренера «Эйсес» занимал экс-игрок НБА Билл Лэймбир, но он ранее выразил готовность освободить место в случае согласия Хэммон занять должность.

Хэммон работает в системе «Сан-Антонио» с 2014 года. В последние годы она работала помощником главного тренера «Спёрс» Грега Поповича.

В прошлом сезоне Хэммон стала первой женщиной, руководившей командой НБА, руководя командой в домашнем матче с «Лейкерс» (107:121) после того, как Попович был удалён со скамейки запасных за агрессивное поведение.

Хэммон выступала за клубы женской НБА «Нью-Йорк», «Теннесси», «Колорадо», «Сан-Антонио», а также за российские ЦСКА, «Надежду» (Оренбург), «Спарту энд К» (Видное) и испанскую «Валенсию».

В феврале 2008 года Бекки получила российское гражданство. Помимо бронзовой награды Олимпиады 2008 года, Хэммон помогла сборной России выиграть серебряную медаль чемпионата Европы 2009 года.