Матч между «Олимпиакосом» и ЦСКА перенесен из-за коронавируса

Матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги междуи московскимперенесен, сообщает пресс-служба Евролиги.

О переносе игры, которая изначально была запланирована на 29 декабря, попросил греческий клуб.

Несколько баскетболистов «Олимпиакоса» сдали положительные тесты на COVID-19,. в результате чего пирейцы остались без минимально необходимых для заявки на матч восьмерых игроков.

Евролига согласует с обеими командами наилучшие варианты переноса игры, после чего объявит новую дату.

ЦСКА одержал 10 побед в 17 встречах и занимает 7-е седьмое место в турнирной таблице. «Олимпиакос» выиграл 12 матчей и идет 3-м.