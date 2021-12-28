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    Матч между «Олимпиакосом» и ЦСКА перенесен из-за коронавируса

    Баскетбол ЕвролигаКоронавирус в спорте ЦСКА Олимпиакос
    Матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Олимпиакосом» и московским ЦСКА перенесен, сообщает пресс-служба Евролиги.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    О переносе игры, которая изначально была запланирована на 29 декабря, попросил греческий клуб.

    Несколько баскетболистов «Олимпиакоса» сдали положительные тесты на COVID-19,. в результате чего пирейцы остались без минимально необходимых для заявки на матч восьмерых игроков.

    Евролига согласует с обеими командами наилучшие варианты переноса игры, после чего объявит новую дату.

    ЦСКА одержал 10 побед в 17 встречах и занимает 7-е седьмое место в турнирной таблице. «Олимпиакос» выиграл 12 матчей и идет 3-м.

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