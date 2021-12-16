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    УНИКС разгромил ЦСКА в Евролиге, «Зенит» победил АСВЕЛ

    Баскетбол Евролига УНИКС ЦСКА Зенит
    Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги уступил казанскому УНИКСу — 67:88 (21:27, 7:19, 23:26, 16:16).

    ЦСКА — УНИКС
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    ЦСКА — УНИКС

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 18 очков. У ЦСКА больше всех очков на счету Торнике Шенгелии (20).

    ЦСКА прервал серию из четырех побед в Евролиге. УНИКС одержал шестую победу в последних семи встречах в турнире.

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    В другом матче регулярного чемпионата Евролиги питерский «Зенит» одержал выездную победу над французским АСВЕЛом со счетом 71:61.

    Самым результативным игроком матча стал форвард сине-бело-голубых Алекс Пойтресс. 28-летний американец набрал 16 очков.

    В последний раз «Зенит» побеждал в Евролиге 19 ноября. Тогда российская команда обыграла «Олимпию» (74:70).

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