Итудис: Мы доминировали в игре с «Панатинаикосом» с первой до последней минуты

Главный тренер ЦСКАподелился мнением о матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с(97:77).

«Поздравления игрокам. Ребята приложили колоссальные усилия, каждый, кто выходил на паркет, давал энергию, позитив, осознанность.

Мы доминировали в игре с первой до последней минуты. Несмотря на то, что мы вышли на матч в неполном составе, это не выглядело так, потому что все, кто выходил со скамейки запасных, помогали команде.

Особенно Саймон, который начал сегодня в старте, и его усилия были действительно значительными. Мы хорошо двигали мяч и продолжаем приводить игроков в форму.

Нико [Милутинов] отыграл 21 минуту и доминировал на щитах с 13 подборами. Спасибо фанатам, которые дали нам дополнительную энергию и стали частью нашего победного уравнения», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА потерял из-за травмы колена Торнике Шенгелию, из-за температуры не играли Йоханнес Фойгтманн и Дэниэл Хэкетт.