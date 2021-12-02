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    Итудис: Мы доминировали в игре с «Панатинаикосом» с первой до последней минуты

    Баскетбол ЦСКА Евролига Панатинаикос
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (97:77).

    Димитрис Итудис
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    Димитрис Итудис

    «Поздравления игрокам. Ребята приложили колоссальные усилия, каждый, кто выходил на паркет, давал энергию, позитив, осознанность.

    Мы доминировали в игре с первой до последней минуты. Несмотря на то, что мы вышли на матч в неполном составе, это не выглядело так, потому что все, кто выходил со скамейки запасных, помогали команде.

    Особенно Саймон, который начал сегодня в старте, и его усилия были действительно значительными. Мы хорошо двигали мяч и продолжаем приводить игроков в форму.

    Нико [Милутинов] отыграл 21 минуту и доминировал на щитах с 13 подборами. Спасибо фанатам, которые дали нам дополнительную энергию и стали частью нашего победного уравнения», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

    ЦСКА потерял из-за травмы колена Торнике Шенгелию, из-за температуры не играли Йоханнес Фойгтманн и Дэниэл Хэкетт.

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