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    Курбанов объявил о завершении карьеры в сборной России

    Баскетбол Сборная России ЦСКА
    Форвард ЦСКА Никита Курбанов заявил, что принял решение о завершении карьеры в сборной России.

    Никита Курбанов
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    Никита Курбанов

    «Недели три назад пообщались с Зораном Лукичем. Честно сказал: было бы интересно с вами поработать, но чуть пораньше, в 30-32 года. Дело не в физических кондициях, они в порядке. Привлекает сам путь: отбор через Европу на мир, через мир на Олимпиаду, бодрая стимулирующая трехлетка. Если приезжать в сборную, то ради этих высот.

    Однако мне 35. Чувствую себя прекрасно, могу отыграть, к примеру, чемпионат Европы, но что будет дальше, через пару лет? Так и сказал Лукичу: вы начинаете цикл, создаете новую команду. Есть молодежь, с которой вы работали, которую можете сформировать под свою концепцию. Парни получат шанс раскрыться, а для меня настал едва ли не самый благоприятный момент уйти.

    При всем уважении уже перелистнул эту страницу. Приезжать в 38 лет и подбадривать с лавки — значит занимать чье-то место. Передавать опыт? Но если сборная отберется на Олимпиаду, то у нее появился собственный опыт. Искренне желаю удачи тем, кто придет на смену, моя история со сборной закончена. Быть может, она могла быть ярче, а победы громче, но я делал что мог, работал на совесть», — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

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