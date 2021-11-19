Перасович: Наша защита в первой половине была худшей за все мое время в УНИКСе

Главный тренер УНИКСавысказал мнение о ходе матча регулярного чемпионата Евролиги с(85:71).

«Это была очень тяжелая победа для нас, особенно после крайне неудачного начала встречи. В дебюте действовали слишком мягко, без концентрации.

Наша защита в первой половине была худшей с того момента, как я возглавляю УНИКС.

К счастью, после большого перерыва нам удалось все поменять и сдержать такую атакующую команду, как "Альба", на отметке всего в 23 набранных очка.

Сегодня проиграли подбор, но зато спровоцировали 19 потерь у соперника, что является отличным показателем. Кроме того, раздали 21 результативную передачу.

По ходу матча долго не могли справиться с их "большим" Кумадже, который создал нам много проблем.

Однако во второй половине действовали с максимальной концентрацией и приложили необходимые усилия для победы», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.