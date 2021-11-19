40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Кливленд», «Майами» выиграл у «Вашингтона»

Стефен Карри Фото: globallookpress.com
В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, который набрал 40 очков. Неманья Бьелица записал на свой счет 14 очков.
Лучшей результативностью в составе «Кливленда» отличился Дариус Гарлэнд, набрав 25 очков. Кевин Лав набрал 17 очков.
В еще одном матче «Майами» благодаря 32 очкам Джимми Батлера победил «Вашингтон» — 112:97 (21:19, 26:21, 36:30, 29:27). У проигравших 30 очков заработал Брэдли Бил.
Другие результаты:
«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 115:90 (34:20, 32:33, 27:25, 22:12)
«Мемфис» — «Клипперс» — 120:108 (30:24, 26:29, 38:32, 26:23)
«Юта» — «Торонто» — 119:103 (32:27, 29:36, 31:17, 27:23)
«Денвер» — «Филадельфия» — 89:103 (23:24, 29:34, 17:29, 20:16)