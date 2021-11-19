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    40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Кливленд», «Майами» выиграл у «Вашингтона»

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    «Голден Стэйт» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:98 (27:29, 24:25, 17:27, 36:8).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, который набрал 40 очков. Неманья Бьелица записал на свой счет 14 очков.

    Лучшей результативностью в составе «Кливленда» отличился Дариус Гарлэнд, набрав 25 очков. Кевин Лав набрал 17 очков.

    В еще одном матче «Майами» благодаря 32 очкам Джимми Батлера победил «Вашингтон» — 112:97 (21:19, 26:21, 36:30, 29:27). У проигравших 30 очков заработал Брэдли Бил.

    Другие результаты:

    «Миннесота» — «Сан-Антонио» — 115:90 (34:20, 32:33, 27:25, 22:12)
    «Мемфис» — «Клипперс» — 120:108 (30:24, 26:29, 38:32, 26:23)
    «Юта» — «Торонто» — 119:103 (32:27, 29:36, 31:17, 27:23)
    «Денвер» — «Филадельфия» — 89:103 (23:24, 29:34, 17:29, 20:16)

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