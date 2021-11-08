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    «Голден Стэйт» победил «Хьюстон», «Торонто» уступил «Бруклину»

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    «Голден Стэйт» одержал победу над «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:107 (37:32, 32:29, 34:22, 17:24).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Самым результативным в составе победителей стал Джордан Пул, который записал в свой актив 25 очков. У Стефена Карри— 20 заработанных очков.

    Лучшей результативностью в составе гостей отличился Дже'Шон Тэйт, набравший 21 очко. У немца Даниэля Тайса — 14 набранных очков.

    У «Голден Стэйт» восемь побед и первое место в Западной конференции. «Хьюстон» с одной победой занимает 14-ю позицию.

    Также «Бруклин» переиграл «Торонто» — 116:103 (29:26, 24:34, 35:17, 28:26).

    Наиболее значимый вклад в победу «Бруклина» внес форвард Кевин Дюрант, набравший 31 очко и совершивший по 7 подборов и передач. Защитник Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 28 очков, 10 подборов и 8 передач.

    Среди игроков «Торонто» лучшая результативность у разыгрывающего Фреда Ванвлита — 21 очко, 3 подбора и 8 передач.

    После этого матча «Бруклин» с семью победами занимает третье место в Восточной конференции, «Торонто» с шестью победами — на восьмой строчке Востока.

    Другие результаты:

    «Клипперс» — «Шарлотт» — 119:106 (31:39, 30:19, 28:29, 30:19)
    «Оклахома» — «Сан-Антонио» — 99:94 (14:28, 31:27, 34:14, 20:25)
    «Вашингтон» — «Милуоки» — 101:94 (26:24, 23:28, 33:19, 19:23)
    «Нью-Йорк» — «Кливленд» — 109:126 (30:29, 27:27, 18:33, 34:37)
    «Орландо» — «Юта» — 107:100 (28:15, 22:37, 25:33, 32:15)
    «Сакраменто» — «Индиана» — 91:94 (19:27, 24:21, 24:26, 24:20)

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