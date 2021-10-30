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    «Бруклин» одержал победу над «Индианой», «Сакраменто» переиграл «Нью-Орлеан»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Портленд Трэйл Блэйзерс Сакраменто Кингз Торонто Рэпторс Орландо Мэджик Майами Хит Шарлотт Хорнетс Индиана Пэйсерс Бруклин Нетс
    «Бруклин» на своей площадке переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:98 (26:38, 32:17, 27:19, 20:24).

    Джеймс Харден
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    Джеймс Харден

    В составе победителей лучшими на площадке были Джеймс Харден (29 очков), оформивший дабл-дабл Кевин Дюрант (22 очка и 11 подборов) и Ламаркус Олдридж (21 очко).

    В составе «Индианы» наиболее результативными в матче были Торри Крэйг (28 очков и 11 подборов), Крис Дуарте (19 очков) и Домантас Сабонис (16 очков).

    Отметим, что «Пэйсерс» потерпели пятое поражение в шести матчах сезона.

    В другом матче игрового дня «Сакраменто» на выезде обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 113:109 (33:26, 26:22, 18:24, 36:37).

    В составе «Кингз» лучшими на паркете были Де'Аарон Фокс (23 очка), Ричаун Холмс (21 очко) и Бадди Хилд (20 очков).

    У «Пеликанс» наиболее заметными в игре стали Йонас Валанчюнас (24 очка и 13 подборов), Брэндон Ингрэм (22 очка) и Девонте Грэм (16 очков).

    «Кингз» одержали вторую победу кряду. «Пеликанс» потерпели второе поражение подряд.

    Другие результаты:

    «Майами» — «Шарлотт» — 114:99 (33:22, 31:24, 20:29, 30:24)
    «Торонто» — «Орландо» — 110:109 (23:20, 31:31, 23:27, 33:31)
    «Портленд» — «Клипперс» — 111:92 (25:24, 23:16, 28:27, 35:25)
    «Лейкерс» — «Кливленд» — 113:101 (21:28, 33:26, 34:31, 25:16)

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