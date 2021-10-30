«Бруклин» одержал победу над «Индианой», «Сакраменто» переиграл «Нью-Орлеан»

на своей площадке переигралв матче регулярного чемпионата НБА — 105:98 (26:38, 32:17, 27:19, 20:24).

В составе победителей лучшими на площадке были Джеймс Харден (29 очков), оформивший дабл-дабл Кевин Дюрант (22 очка и 11 подборов) и Ламаркус Олдридж (21 очко).

В составе «Индианы» наиболее результативными в матче были Торри Крэйг (28 очков и 11 подборов), Крис Дуарте (19 очков) и Домантас Сабонис (16 очков).

Отметим, что «Пэйсерс» потерпели пятое поражение в шести матчах сезона.

В другом матче игрового дня «Сакраменто» на выезде обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 113:109 (33:26, 26:22, 18:24, 36:37).

В составе «Кингз» лучшими на паркете были Де'Аарон Фокс (23 очка), Ричаун Холмс (21 очко) и Бадди Хилд (20 очков).

У «Пеликанс» наиболее заметными в игре стали Йонас Валанчюнас (24 очка и 13 подборов), Брэндон Ингрэм (22 очка) и Девонте Грэм (16 очков).

«Кингз» одержали вторую победу кряду. «Пеликанс» потерпели второе поражение подряд.

Другие результаты:

«Майами» — «Шарлотт» — 114:99 (33:22, 31:24, 20:29, 30:24)

«Торонто» — «Орландо» — 110:109 (23:20, 31:31, 23:27, 33:31)

«Портленд» — «Клипперс» — 111:92 (25:24, 23:16, 28:27, 35:25)

«Лейкерс» — «Кливленд» — 113:101 (21:28, 33:26, 34:31, 25:16)