ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» разбил «Мальме»«Челси» не заметил потерь Лукаку и Вернера
  • 17:14
    • Рублев сенсационно проиграл Маннарино на Кубке Кремля
  • 16:59
    • Зубов покинул пост главного тренера рижского «Динамо»
  • 16:01
    • Гимнастка Мельникова завоевала золото ЧМ в личном многоборье
  • 13:15
    • Контавейт вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
  • 12:25
    • «Вы должны понять Артема». Азмун призвал не критиковать Дзюбу за отказ играть за сборную России
    Все новости спорта

    СМИ: Зоран Лукич возглавит баскетбольную сборную России

    Баскетбол Сборная России
    Новым главным тренером сборной России по баскетболу может стать известный специалист Зоран Лукич, сообщает «Спорт-экспресс».

    Зоран Лукич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зоран Лукич

    По данным издания, в ближайшее время исполком РФБ утвердит кандидатуру Лукича, после чего решение нужно будет формально согласовать с министерством спорта.

    Напомним, сейчас Лукич возглавляет «Нижний Новгород». Как сообщает источник, специалисту разрешат совмещать должность в клубе и сборной.

    На протяжении пяти последних лет российскую национальную команду возглавлял Сергей Базаревич.

    При нем национальная команда заняла четвертое место на Евробаскете-2017, была близка к выходу в четвертьфинал чемпионата мира-2019, но не смогла пробиться на Олимпиаду в Токио.

    В ноябре сборная стартует в квалификации чемпионата мира 2023 года с новым тренером.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Локомотив» выиграть у «Галатасарая»?
  • «Локомотив» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Тоттенхэм» не сможет выиграть у «Витесса»?
  • «Витесс» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Карабах» с «Кайратом» огорчат друг друга?
  • «Карабах» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Витесс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Карабах — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лацио — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ПСВ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •