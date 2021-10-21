СМИ: Зоран Лукич возглавит баскетбольную сборную России

Новым главным тренером сборной России по баскетболу может стать известный специалист, сообщает «Спорт-экспресс»

По данным издания, в ближайшее время исполком РФБ утвердит кандидатуру Лукича, после чего решение нужно будет формально согласовать с министерством спорта.

Напомним, сейчас Лукич возглавляет «Нижний Новгород». Как сообщает источник, специалисту разрешат совмещать должность в клубе и сборной.

На протяжении пяти последних лет российскую национальную команду возглавлял Сергей Базаревич.

При нем национальная команда заняла четвертое место на Евробаскете-2017, была близка к выходу в четвертьфинал чемпионата мира-2019, но не смогла пробиться на Олимпиаду в Токио.

В ноябре сборная стартует в квалификации чемпионата мира 2023 года с новым тренером.