Лукич: На данный момент «Нижний Новгород» очень далек от серьезного баскетбола

Главный тренер «Нижнего Новгорода»прокомментировал поражение от(62:79) в Лиге чемпионов ФИБА.

«Сценарий матча с "Уникахой" напоминал наш предыдущий матч с ЦСКА в Лиге ВТБ. Мы вновь уступили сопернику в четвертой четверти.

Безусловно, надо играть сорок минут. Несколько проигранных подборов, несколько потерь — мы словно потеряли "фокус игры".

А когда уходит фокус, тебе остается только искать оправдания неудачной игре. Мы, конечно, будем бороться… Но на данный момент мы очень далеки от серьезного баскетбола.

Думаю, что отсутствие травмированных баскетболистов сказалось на игре "Нижнего Новгорода". Когда в ближайшее время вернутся в строй Бабурин и Торопов — все, уверен, будет по-другому.

Пытаюсь подключить Антипина. Боюсь, чтобы чего-нибудь не случилось с его ногами. Пока он еще далек от своего оптимального физического состояния», — приводит слова Лукича «Матч ТВ».

В следующем матче «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Дижоном» 19 октября.