Тренер УНИКСа: Остановили очень атакующую команду «Зелена-Гура»

Главный тренер УНИКСаоценил игру своей команды в матче Лиги ВТБ против польской(92:63).

«Считаю, мы провели очень хороший матч. Особенно во второй половине, когда показали отличную энергию и здорово действовали в защите.

Остановили очень атакующую команду "Зелена-Гуру" на отметке в 24 набранных очка за 20 минут, что было нашей целью.

У нас в команде три пятых номера, и не всегда просто найти им всем место на площадке. Конечно, Клименко приятно удивил меня своей игрой. Он важный игрок для меня и сегодня показал очень хороший баскетбол.

Артем усердно работает на тренировках и, безусловно, в будущем он еще получит возможность проявить себя.

Полагаю, сегодня Марио Хезоня провел пока свой лучший матч в составе УНИКСа. Я доволен тем, как он действовал, особенно в нападении. Марио делился мячом, отдавал много передач, играл на команду.

Почему-то все ожидают от Хезони, что он в каждом матче будет забивать по 25 очков, но давайте реалистично смотреть на вещи — он может быть хорош и в других аспектах игры», — передает слова Перасовича официальный сайт Лиги ВТБ.