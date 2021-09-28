ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаНескучные 0:0. «Шахтер» и «Интер» набрали первые очки в Лиге чемпионов
  • 23:54
    • Первый гол Месси помог ПСЖ обыграть «Ман Сити» в Лиге чемпионов
  • 23:59
    • «Ливерпуль» разгромил «Порту», «Милан» уступил «Атлетико»
  • 23:57
    • «Лейпциг» уступил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
  • 23:56
    • Гол Малена принес «Боруссии» победу над «Спортингом»
  • 23:52
    • «Реал» потерпел поражение от «Шерифа» в Мадриде
    Все новости спорта

    Тренер УНИКСа: Остановили очень атакующую команду «Зелена-Гура»

    Баскетбол УНИКС Лига ВТБ
    Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру своей команды в матче Лиги ВТБ против польской «Зелена-Гуры» (92:63).

    Велимир Перасович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Велимир Перасович

    «Считаю, мы провели очень хороший матч. Особенно во второй половине, когда показали отличную энергию и здорово действовали в защите.

    Остановили очень атакующую команду "Зелена-Гуру" на отметке в 24 набранных очка за 20 минут, что было нашей целью.

    У нас в команде три пятых номера, и не всегда просто найти им всем место на площадке. Конечно, Клименко приятно удивил меня своей игрой. Он важный игрок для меня и сегодня показал очень хороший баскетбол.

    Артем усердно работает на тренировках и, безусловно, в будущем он еще получит возможность проявить себя.

    Полагаю, сегодня Марио Хезоня провел пока свой лучший матч в составе УНИКСа. Я доволен тем, как он действовал, особенно в нападении. Марио делился мячом, отдавал много передач, играл на команду.

    Почему-то все ожидают от Хезони, что он в каждом матче будет забивать по 25 очков, но давайте реалистично смотреть на вещи — он может быть хорош и в других аспектах игры», — передает слова Перасовича официальный сайт Лиги ВТБ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» обыграет «Мальме» с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Мальме». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Забьет ли «Ювентус» в ворота Менди?
  • «Ювентус» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли «Динамо» избежать разгрома в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Амур — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •