ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» способен достичь успеха в Лиге чемпионовТоп-5 темных лошадок Лиги чемпионов
  • 18:42
    • Роналду выйдет в стартовом составе «МЮ» против «Янг Бойз»
  • 19:45
    • Сарри дисквалифицирован на 2 матча за «богохульство и угрозы»
  • 18:57
    • «Севилья» и «Ред Булл Зальцбург» назвали составы
  • 18:08
    • «Зенит» в меньшинстве проиграл «Челси» в матче Юношеской лиги УЕФА
  • 13:17
    • «Ты лучший». Карпин эмоционально отреагировал на уход Марио Фернандеса из сборной России
    Все новости спорта

    Мозгов отказался от перехода в «Локомотив-Кубань»

    Баскетбол Локомотив-Кубань Химки Лига ВТБ
    Краснодарский «Локомотив-Кубань» не смог договориться о контракте с Тимофеем Мозговым, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Тимофей Мозгов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тимофей Мозгов

    По данным издания, краснодарский клуб предлагал 35-летнему баскетболисту около 500 тысяч долларов долларов за сезон. Мозгов не принял предложение «Локомотива-Кубани».

    Напомним, что в минувшем сезоне Тимофей играл в составе «Химок». Ранее он пропустил почти три года из-за проблем с колене.

    Центровой провел шесть матчей в Лиге ВТБ, в которых набирал в среднем 8,3 очка и 4,2 подбора за 17 минут.

    Добавим, что экс-игрок сборной России, который является чемпионом НБА 2016 года в составе «Кливленда», остается свободным агентом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зениту» ничего не светит?
  • «Челси» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Какой старт в Лиге чемпионов ждет «Барселону» без Месси?
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Где Роналду, там много голов?
  • «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Мальме — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •