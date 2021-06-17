«Клипперс» повели в серии с «Ютой», «Филадельфия» снова уступила «Атланте»

В НБА состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф.

«Атланта» одержала гостевую победу над «Филадельфией» в рамках пятого матча — 109:106 (24:38, 16:24, 29:25, 40:19).

Решающей в этой встрече стала заключительная четверть, когда игроки «Атланты» смогли не только сократить отставание в счете, но и выйти вперед.

Лучшим в составе «Атланты» был Трэй Янг, набравший 39 очков. Джон Коллинз оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

У «Филадельфии» выделялся Джоэл Эмбиид, собравший коллекцию из 37 очков, 13 подборов и 4 блок-шотов.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Атланты».

Камбэк «Атланты»

«Лос-Анджелес Клипперс» выиграли в гостях у «Юты» в пятом матче серии — 119:111 (36:37, 24:28, 32:18, 27:28).

Атакующий защитник калифорнийской команды Пол Джордж набрал 37 очков и сделал 16 подборов. Кроме того, 20+ очков набрали Маркус Моррис (25) и Реджи Джексон (22).

У «Юты» выделялся хорватский форвард Боян Богданович, в активе которого 32 очка. Французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Клипперс», в составе которых из-за травмы в пятом матче отсутствовал Кавай Леонард.