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    «Клипперс» повели в серии с «Ютой», «Филадельфия» снова уступила «Атланте»

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    В НБА состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф.

    «Атланта» снова вышла вперед в серии с «Филадельфией»
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    «Атланта» снова вышла вперед в серии с «Филадельфией»

    «Атланта» одержала гостевую победу над «Филадельфией» в рамках пятого матча — 109:106 (24:38, 16:24, 29:25, 40:19).

    Решающей в этой встрече стала заключительная четверть, когда игроки «Атланты» смогли не только сократить отставание в счете, но и выйти вперед.

    Лучшим в составе «Атланты» был Трэй Янг, набравший 39 очков. Джон Коллинз оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

    У «Филадельфии» выделялся Джоэл Эмбиид, собравший коллекцию из 37 очков, 13 подборов и 4 блок-шотов.

    Счет в серии стал 3-2 в пользу «Атланты».

    Камбэк «Атланты»

    «Лос-Анджелес Клипперс» выиграли в гостях у «Юты» в пятом матче серии — 119:111 (36:37, 24:28, 32:18, 27:28).

    Атакующий защитник калифорнийской команды Пол Джордж набрал 37 очков и сделал 16 подборов. Кроме того, 20+ очков набрали Маркус Моррис (25) и Реджи Джексон (22).

    У «Юты» выделялся хорватский форвард Боян Богданович, в активе которого 32 очка. Французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

    Счет в серии стал 3-2 в пользу «Клипперс», в составе которых из-за травмы в пятом матче отсутствовал Кавай Леонард.

    37 очков Пола Джорджа
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