«Бостон» и «Клипперс» сократили отставания в серии

обыгралв третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА — 125:119 (33:32, 28:25, 35:27, 29:35).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейсон Тейтум, набравший 50 очков. Еще 23 очка принес Маркус Смарт. В активе Тристана Томпсона дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.

У «Нетс» больше всех набрал Джеймс Харден — дабл-дабл из 41 очка и 10 передач. На счету Кевина Дюранта 39 очков.

Таким образом, «Бостон» сократил отставание в серии, сделав счет 1:2. Следующий матч между командами состоится 31 мая.

В другой игре дня «Клипперс» переиграли «Даллас» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 118:108 (31:34, 32:27, 26:25, 29:22).

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 36 очков. Пол Джордж записал в свой актив 29 очков. В составе «Далласа» самым результативным стал Лука Дончич, набрав 44 очка.

«Клипперс» сократили отставание в серии, сделав счет 1:2. Следующий матч между командами пройдет 31 мая.

Также «Атланта» переиграла «Нью-Йорк» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 105:94 (29:31, 29:13, 28:28, 19:22)).

Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал разыгрывающий «Никс» Деррик Роуз, набравший 30 очков.

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Атланты». Четвертый матч команды проведут 30 мая.