«Лейкерс» и «Юта» с поражений стартовали в первом раунде плей-офф НБА

проигралив первом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 90:99 (25:32, 20:21, 23:28, 22:18).

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 34 очка. Деандре Эйтон набрал 21 очко.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, на счету которого 18 очков и 10 передач. Деннис Шредер набрал 14 очков.

Таким образом, «Финикс» повел в серии до четырех побед со счетом 1:0. Следующий матч между командами пройдет 26 мая.

Также «Мемфис» обыграл «Юту» в первом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА — 112:109 (17:24, 32:19, 34:31, 29:35).

Самым результативным в составе победителей стал Диллон Брукс — у него 31 очко. Еще 26 набрал Джа Морант, а Йонас Валанчюнас сделал дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

У проигравших 29 очков набрал Боян Богданович, а Майк Конли сделал дабл-дабл — 22 очка, 11 передач.

Второй матч серии также пройдет на площадке «Юты» в ночь на 27 мая.

Еще «Нью-Йорк» уступил «Атланте» в первом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА — 105:107 (16:24, 34:28, 23:19, 32:36).