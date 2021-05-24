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    «Лейкерс» и «Юта» с поражений стартовали в первом раунде плей-офф НБА

    Баскетбол НБА Юта Джаз Мемфис Гриззлиз Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк Никс Атланта Хоукс
    «Лейкерс» проиграли «Финиксу» в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 90:99 (25:32, 20:21, 23:28, 22:18).

    Девин Букер
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    Девин Букер

    Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 34 очка. Деандре Эйтон набрал 21 очко.

    Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, на счету которого 18 очков и 10 передач. Деннис Шредер набрал 14 очков.

    Таким образом, «Финикс» повел в серии до четырех побед со счетом 1:0. Следующий матч между командами пройдет 26 мая.

    Также «Мемфис» обыграл «Юту» в первом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА — 112:109 (17:24, 32:19, 34:31, 29:35).

    Самым результативным в составе победителей стал Диллон Брукс — у него 31 очко. Еще 26 набрал Джа Морант, а Йонас Валанчюнас сделал дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

    У проигравших 29 очков набрал Боян Богданович, а Майк Конли сделал дабл-дабл — 22 очка, 11 передач.

    Второй матч серии также пройдет на площадке «Юты» в ночь на 27 мая.

    Еще «Нью-Йорк» уступил «Атланте» в первом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА — 105:107 (16:24, 34:28, 23:19, 32:36).

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