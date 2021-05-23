ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки сборной РоссииЛегкая прогулка перед словаками. Сборная России практически не заметила Великобританию
  • 20:59
    • «Реал» победил «Вильярреал», но не стал чемпионом Испании
  • 20:52
    • «Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал чемпионом Испании
  • 18:32
    • Сборная России разгромила Великобританию на ЧМ-2021
  • 18:24
    • «Боруссия» М не попала в еврокубки, отправив «Вердер» во вторую Бундеслигу
  • 18:43
    • Сборная Финляндии обыграла США на чемпионате мира
    Все новости спорта

    «Милуоки», «Даллас» и «Бруклин» с побед начали первый раунд плей-офф НБА

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс Милуоки Бакс Майами Хит Бруклин Нетс Бостон Селтикс Портленд Трэйл Блэйзерс Денвер Наггетс
    «Милуоки» одержал победу над «Майами» в первом матче серии плей-офф НБА. Встреча закончилась победой «Бакс» в овертайме со счетом 109:107 OT (22:24, 31:26, 27:28, 19:21, 10:8).

    Кевин Дюрант
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Дюрант

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Миддлтон, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 26 очков и 18 подборов оформил Яннис Адетокунбо, еще один дабл-дабл в составе победителей на счету Дрю Холидэя — 20 очков и 11 подборов.

    В составе «Майами» 25 очков набрал Горан Драгич, 24 очка на свой счет записал Данкан Робинсон. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Джимми Батлер.

    Счет в серии первого раунда стал 1:0 в пользу «Бакс», следующая встреча пройдет 25 мая.

    В первом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции «Бруклин» на своем паркете одолел «Бостон» со счетом 104:93 (16:21, 31:32, 31:20, 26:20).

    Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внес форвард Кевин Дюрант, отметившийся дабл-даблом из 32 очков, 12 подборов и одной передачи.

    Наилучшей результативностью в составе «Бостона» отличился форвард Джейсон Тейтум — 22 очка, три подбора и пять передач.

    Второй матч между «Бруклином» и «Бостоном» состоится 26 мая, начало — в 02:30 мск.

    Другие результаты дня:

    «Клипперс» — «Даллас» — 103:113 (30:33, 25:27, 25:26, 23:27)
    «Денвер» — «Портленд» — 109:123 (30:35, 31:23, 25:38, 23:27)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» выиграть в главном матче сезона?
  • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Помешает ли «Милан» команде Миранчука финишировать на втором месте?
  • «Аталанта» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Лишит ли «Брест» парижан надежд на чемпионство?
  • «Брест» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.70
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Анже — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Канада — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •