«Милуоки», «Даллас» и «Бруклин» с побед начали первый раунд плей-офф НБА

одержал победу надв первом матче серии плей-офф НБА. Встреча закончилась победой «Бакс» в овертайме со счетом 109:107 OT (22:24, 31:26, 27:28, 19:21, 10:8).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Миддлтон, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 26 очков и 18 подборов оформил Яннис Адетокунбо, еще один дабл-дабл в составе победителей на счету Дрю Холидэя — 20 очков и 11 подборов.

В составе «Майами» 25 очков набрал Горан Драгич, 24 очка на свой счет записал Данкан Робинсон. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Джимми Батлер.

Счет в серии первого раунда стал 1:0 в пользу «Бакс», следующая встреча пройдет 25 мая.

В первом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции «Бруклин» на своем паркете одолел «Бостон» со счетом 104:93 (16:21, 31:32, 31:20, 26:20).

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внес форвард Кевин Дюрант, отметившийся дабл-даблом из 32 очков, 12 подборов и одной передачи.

Наилучшей результативностью в составе «Бостона» отличился форвард Джейсон Тейтум — 22 очка, три подбора и пять передач.

Второй матч между «Бруклином» и «Бостоном» состоится 26 мая, начало — в 02:30 мск.

Другие результаты дня:

«Клипперс» — «Даллас» — 103:113 (30:33, 25:27, 25:26, 23:27)

«Денвер» — «Портленд» — 109:123 (30:35, 31:23, 25:38, 23:27)