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    Стали известны все пары 1/8 финала плей-офф НБА

    Баскетбол НБА Юта Джаз Мемфис Гриззлиз Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс Филадельфия Сиксерс Вашингтон Уизардс Бруклин Нетс Бостон Селтикс Милуоки Бакс Майами Хит Атланта Хоукс Нью-Йорк Никс
    Определились все пары первого раунда плей-офф НБА сезона-2020/21.

    Стали известны все пары 1/8 финала плей-офф НБА
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    Стали известны все пары 1/8 финала плей-офф НБА

    По шесть лучших команд из Западной и Восточной конференций прошли в плей-офф, еще четыре места в играх на вылет определились через турнир плей-ин.

    Все пары первого раунда плей-офф НБА:

    Западная конференция

    «Юта» (1) — «Мемфис» (8)
    «Финикс» (2) — «Лейкерс» (7)
    «Денвер» (3) — «Портленд» (6)
    «Клипперс» (4) — «Даллас» (5)

    Восточная конференция

    «Филадельфия» (1) — «Вашингтон» (8)
    «Бруклин» (2) — «Бостон» (7)
    «Милуоки» (3) — «Майами» (6)
    «Нью-Йорк» (4) — «Атланта» (5)

    Плей-офф НБА стартует сегодня, 22 мая.

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