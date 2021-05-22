Стали известны все пары 1/8 финала плей-офф НБА

Определились все пары первого раунда плей-офф НБА сезона-2020/21.

По шесть лучших команд из Западной и Восточной конференций прошли в плей-офф, еще четыре места в играх на вылет определились через турнир плей-ин.

Все пары первого раунда плей-офф НБА:

Западная конференция

«Юта» (1) — «Мемфис» (8)

«Финикс» (2) — «Лейкерс» (7)

«Денвер» (3) — «Портленд» (6)

«Клипперс» (4) — «Даллас» (5)

Восточная конференция

«Филадельфия» (1) — «Вашингтон» (8)

«Бруклин» (2) — «Бостон» (7)

«Милуоки» (3) — «Майами» (6)

«Нью-Йорк» (4) — «Атланта» (5)

Плей-офф НБА стартует сегодня, 22 мая.