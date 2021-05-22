Стали известны все пары 1/8 финала плей-офф НБА Фото: globallookpress.com
По шесть лучших команд из Западной и Восточной конференций прошли в плей-офф, еще четыре места в играх на вылет определились через турнир плей-ин.
Все пары первого раунда плей-офф НБА:
Западная конференция
«Юта» (1) — «Мемфис» (8)
«Финикс» (2) — «Лейкерс» (7)
«Денвер» (3) — «Портленд» (6)
«Клипперс» (4) — «Даллас» (5)
Восточная конференция
«Филадельфия» (1) — «Вашингтон» (8)
«Бруклин» (2) — «Бостон» (7)
«Милуоки» (3) — «Майами» (6)
«Нью-Йорк» (4) — «Атланта» (5)
Плей-офф НБА стартует сегодня, 22 мая.