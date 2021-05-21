Еремин: УНИКСу надо очень «постараться», чтобы проиграть полуфинальную серию

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал итог второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ(69:79).

«На мой взгляд, УНИКСу надо очень "постараться", чтобы проиграть эту серию. Потому что все-таки она переезжает в Казань. Мне кажется, что они больше верят в то, что выиграют.

И мы не знаем, восстановится ли у "Локомотива" Калниетис, как после этих матчей восстановится Уильямс-Госс. "Локо" действительно не хватает состава.

Со стороны, конечно, легко говорить, но, наверное, надо было где-то рисковать Пашутину. Ведь функционально основных игроков на вторую половину не хватало.

Наверное, надо было искать какие-то моменты, чтобы дать им немного передохнуть: может, какие-то тактические замены. Но это, конечно, ему виднее.

Однако то, что не хватало Калниетиса, это однозначно», — сказал Еремин «Матч ТВ».

Третий матч полуфинальной серии УНИКС — «Локомотив-Кубань» состоится 23 мая в Казани. Начало — в 17:00 мск.