ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе принимает поздравленияПочеттино вновь с трофеем. «ПСЖ» скрасил сезон победой в Кубке Франции
  • 00:54
    • СМИ: Колумбию могут лишить права проведения Кубка Америки
  • 21:22
    • Чупков завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 метров брассом
    Все новости спорта

    Еремин: УНИКСу надо очень «постараться», чтобы проиграть полуфинальную серию

    Баскетбол Лига ВТБ УНИКС Локомотив-Кубань
    Заслуженный тренер России Станислав Еремин прокомментировал итог второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС (69:79).

    Станислав Еремин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Еремин

    «На мой взгляд, УНИКСу надо очень "постараться", чтобы проиграть эту серию. Потому что все-таки она переезжает в Казань. Мне кажется, что они больше верят в то, что выиграют.

    И мы не знаем, восстановится ли у "Локомотива" Калниетис, как после этих матчей восстановится Уильямс-Госс. "Локо" действительно не хватает состава.

    Со стороны, конечно, легко говорить, но, наверное, надо было где-то рисковать Пашутину. Ведь функционально основных игроков на вторую половину не хватало.

    Наверное, надо было искать какие-то моменты, чтобы дать им немного передохнуть: может, какие-то тактические замены. Но это, конечно, ему виднее.

    Однако то, что не хватало Калниетиса, это однозначно», — сказал Еремин «Матч ТВ».

    Третий матч полуфинальной серии УНИКС — «Локомотив-Кубань» состоится 23 мая в Казани. Начало — в 17:00 мск.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Россия выступит в первой игре ЧМ-2021?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Как быстро Канада сможет завладеть преимуществом?
  • Канада — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Сборная Швеции справится с датчанами?
  • Дания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.34
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.70
  • Прогноз на матч Канада — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.71
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •