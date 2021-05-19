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    Паскуаль: Практически вся игра шла очко за очком

    Баскетбол Зенит ЦСКА Лига ВТБ
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу по итогам двух овертаймов — 107:104.

    «Во-первых, спасибо всем фанатам, что были с нами, они помогали нам в тяжелых моментах. Сегодня был такой матч, когда обе команды могли выиграть. Практически вся игра шла очко за очком.

    В первые двадцать минут матча мы были неэффективны, поэтому ЦСКА и удалось создать преимущество. В третьей четверти они играли великолепно.

    Мы лучше действовали в защите, но им удавалось забрасывать в сложных ситуациях. В последней части третьей четверти нам удалось немного сократить отставание.

    С четвертой четверти и до конца игры у нас были возможности выиграть — и в первом овертайме, и во втором.

    Мы вернулись в эту серию, сейчас нам необходимо восстановиться и ждать следующей игры в Москве», — сказал Паскуаль «Матч ТВ».

    Счет в серии стал равным — 1-1. Третья игра состоится 22 мая в Москве.

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