Паскуаль: Практически вся игра шла очко за очком

Главный тренер «Зенита»подвел итоги второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с

Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу по итогам двух овертаймов — 107:104.

«Во-первых, спасибо всем фанатам, что были с нами, они помогали нам в тяжелых моментах. Сегодня был такой матч, когда обе команды могли выиграть. Практически вся игра шла очко за очком.

В первые двадцать минут матча мы были неэффективны, поэтому ЦСКА и удалось создать преимущество. В третьей четверти они играли великолепно.

Мы лучше действовали в защите, но им удавалось забрасывать в сложных ситуациях. В последней части третьей четверти нам удалось немного сократить отставание.

С четвертой четверти и до конца игры у нас были возможности выиграть — и в первом овертайме, и во втором.

Мы вернулись в эту серию, сейчас нам необходимо восстановиться и ждать следующей игры в Москве», — сказал Паскуаль «Матч ТВ».

Счет в серии стал равным — 1-1. Третья игра состоится 22 мая в Москве.