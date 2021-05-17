Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА

По итогам регулярного чемпионата НБА определились все пары плей-офф и плей-ин в Западной и Восточной конференциях.

Западная конференция. Плей-офф

«Денвер» (3-е место) — «Портленд» (6);

«Лос-Анджелес Клипперс» (4) — «Даллас» (5).

Плей-ин

«Лос-Анджелес Лейкерс» (7) — «Голден Стэйт» (8);

«Мемфис» (9) — «Сан-Антонио» (10).

«Финикс» (2) в первом раунде плей-офф встретится с победителем пары «Лейкерс» — «Голден Стэйт». Победитель «регулярки» «Юта» (1) узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Мемфис» — «Сан-Антонио» определит победителя с проигравшим в паре «Лейкерс» — «Уорриорз».

Восточная конференция. Плей-офф

«Милуоки» (3) — «Майами» (6);

«Нью-Йорк» (4) — «Атланта» (5).

Плей-ин

«Бостон» (7) — «Вашингтон» (8);

«Индиана» (9) — «Шарлотт» (10).

«Бруклин» (2) в плей-офф сыграют с победителем пары «Бостон» — «Вашингтон». «Филадельфия» (1) узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Индиана» — «Шарлотт» определит победителя с проигравшим в паре «Селтикс» — «Уизардс».

Плей-офф стартует 22 мая.