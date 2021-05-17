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    Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА

    Баскетбол НБА Детройт Пистонс Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Мемфис Гриззлиз Финикс Санз Юта Джаз Майами Хит Милуоки Бакс Атланта Хоукс Нью-Йорк Никс Бостон Селтикс Вашингтон Уизардс Индиана Пэйсерс Шарлотт Хорнетс Бруклин Нетс Филадельфия Сиксерс
    По итогам регулярного чемпионата НБА определились все пары плей-офф и плей-ин в Западной и Восточной конференциях.

    Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА
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    Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА

    Западная конференция. Плей-офф

    «Денвер» (3-е место) — «Портленд» (6);
    «Лос-Анджелес Клипперс» (4) — «Даллас» (5).

    Плей-ин

    «Лос-Анджелес Лейкерс» (7) — «Голден Стэйт» (8);
    «Мемфис» (9) — «Сан-Антонио» (10).

    «Финикс» (2) в первом раунде плей-офф встретится с победителем пары «Лейкерс» — «Голден Стэйт». Победитель «регулярки» «Юта» (1) узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Мемфис» — «Сан-Антонио» определит победителя с проигравшим в паре «Лейкерс» — «Уорриорз».

    Восточная конференция. Плей-офф

    «Милуоки» (3) — «Майами» (6);
    «Нью-Йорк» (4) — «Атланта» (5).

    Плей-ин

    «Бостон» (7) — «Вашингтон» (8);
    «Индиана» (9) — «Шарлотт» (10).

    «Бруклин» (2) в плей-офф сыграют с победителем пары «Бостон» — «Вашингтон». «Филадельфия» (1) узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Индиана» — «Шарлотт» определит победителя с проигравшим в паре «Селтикс» — «Уизардс».

    Плей-офф стартует 22 мая.

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