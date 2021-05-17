Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА

Западная конференция. Плей-офф
«Денвер» (3-е место) — «Портленд» (6);
«Лос-Анджелес Клипперс» (4) — «Даллас» (5).
Плей-ин
«Лос-Анджелес Лейкерс» (7) — «Голден Стэйт» (8);
«Мемфис» (9) — «Сан-Антонио» (10).
«Финикс» (2) в первом раунде плей-офф встретится с победителем пары «Лейкерс» — «Голден Стэйт». Победитель «регулярки» «Юта» (1) узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Мемфис» — «Сан-Антонио» определит победителя с проигравшим в паре «Лейкерс» — «Уорриорз».
Восточная конференция. Плей-офф
«Милуоки» (3) — «Майами» (6);
«Нью-Йорк» (4) — «Атланта» (5).
Плей-ин
«Бостон» (7) — «Вашингтон» (8);
«Индиана» (9) — «Шарлотт» (10).
«Бруклин» (2) в плей-офф сыграют с победителем пары «Бостон» — «Вашингтон». «Филадельфия» (1) узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Индиана» — «Шарлотт» определит победителя с проигравшим в паре «Селтикс» — «Уизардс».
Плей-офф стартует 22 мая.