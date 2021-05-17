ЦСКА продлил контракт с главным тренером

Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером

Новое соглашение «армейцев» с греческим специалистом рассчитано до лета 2023 года.

«Скажу от всего сердца: для меня большая честь, что "Норникель", Андрей Ватутин, клуб ЦСКА доверили мне руководить командой на протяжении еще одного контрактного срока, искренне благодарю за эту возможность.

В то же время, как прекрасно знают наши болельщики и клубный менеджмент, я чувствую себя обязанным защищать цвета ЦСКА, его историю и будущее. На этой работе мы все продолжаем развиваться, я чувствую, что становлюсь лучшим тренером и человеком, это происходит благодаря сотрудничеству с менеджментом, игроками, штабом, всеми клубными сотрудниками.

Обещаю, что продолжу усердно работать, привносить новые идеи и прикладывать много старания», — заявил Итудис.

Греческий специалист руководит ЦСКА с лета 2014 года, что является самым длительным периодом в новейшей истории клуба. Под руководством Итудиса команда дважды победила в Евролиге (2016, 2019), неизменно выходила в «Финал четырех» турнира, становилась лучшей в Единой лиге ВТБ и чемпионате России.