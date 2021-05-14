«Химки» могут прекратить свое участие в Единой лиге ВТБ

Министр физической культуры и спорта Московской областизаявил, что» могут не выступить в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

«"Химки" — коммерческий клуб, и его проблемы известны. У нас же есть полностью вся система подготовки, училище олимпийского резерва. Если в следующем году не будет привычного нам клуба "Химки" в Единой лиге ВТБ, то мы создадим в области и будем играть — не соревнования Единой лиги, но на ступеньку пониже. Но в любом случае все наши спортсмены, которые проходят подготовку в училищах, спортшколах, будут принимать участие в соревнованиях. Подмосковье — баскетбольный регион, этот вид спорта любят, у нас создана система подготовки спортрезерва, и это важная для нас история. Точно не потеряемся», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Напомним, что в феврале «Химки» попали под санкции за нарушение финансового fair play. Таким образом, клубу запрещено регистрировать новых игроков.