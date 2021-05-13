ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Расклады РПЛ: кто попадет в еврокубки и кто вылетит?
  • 00:12
    • «Ливерпуль» победил «МЮ» и поднялся на пятое место в таблице АПЛ
  • 23:43
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Лейпциг» и выиграла Кубок Германии
  • 21:34
    • Киевское «Динамо» в 13-й раз в истории завоевало Кубок Украины
  • 19:33
    • Сборная России проиграла Финляндии в матче Евротура
  • 19:05
    • Надаль сломил сопротивление Шаповалова в Риме
    Все новости спорта

    Мальцев: Мне абсолютно не стыдно за «Химки» в серии плей-офф

    Баскетбол Химки Локомотив-Кубань Лига ВТБ
    Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поражение во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (85:92).

    Андрей Мальцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Мальцев

    Краснодарцы выиграли серию у подмосковной команды со счетом 2-0.

    «К сожалению, приходится констатировать, что для нас сезон закончился. Закончился не так, как мы планировали.

    Могу сказать одно: мне абсолютно не стыдно за свою команду в серии плей-офф, к которой мы подготовились.

    Мы бились до упора, до последних минут, но, к сожалению, счастье к нам не повернулось лицом. Удачи "Локомотиву"! Сегодня они были сильнее.

    Спасибо всем, кто переживал за "Химки" в этом самом тяжелом году, который можно было придумать», — цитирует Мальцева официальный сайт клуба.

    В полуфинале «Локомотив-Кубань» встретится с победителем серии УНИКС — «Зелена Гура».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» потеряет очки на поле «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Брага» и «Морейренсе» много не забьют
  • «Брага» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Гуанчжоу Сити» одержит третью победу в сезоне?
  • «Гуанчжоу Сити» — «Цанчжоу Майти Лайонс». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Брага — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Сити — Цанчжоу Майти Лайонс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швентек — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  22.06
  • Супеэкспресс на 15-16 мая
  • Послезавтра в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Балтика — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Торпедо — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •