Мальцев: Мне абсолютно не стыдно за «Химки» в серии плей-офф

Главный тренер «Химок»прокомментировал поражение во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с(85:92).

Краснодарцы выиграли серию у подмосковной команды со счетом 2-0.

«К сожалению, приходится констатировать, что для нас сезон закончился. Закончился не так, как мы планировали.

Могу сказать одно: мне абсолютно не стыдно за свою команду в серии плей-офф, к которой мы подготовились.

Мы бились до упора, до последних минут, но, к сожалению, счастье к нам не повернулось лицом. Удачи "Локомотиву"! Сегодня они были сильнее.

Спасибо всем, кто переживал за "Химки" в этом самом тяжелом году, который можно было придумать», — цитирует Мальцева официальный сайт клуба.

В полуфинале «Локомотив-Кубань» встретится с победителем серии УНИКС — «Зелена Гура».