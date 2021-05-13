Мальцев: Мне абсолютно не стыдно за «Химки» в серии плей-офф

Андрей Мальцев Фото: globallookpress.com
Краснодарцы выиграли серию у подмосковной команды со счетом 2-0.
«К сожалению, приходится констатировать, что для нас сезон закончился. Закончился не так, как мы планировали.
Могу сказать одно: мне абсолютно не стыдно за свою команду в серии плей-офф, к которой мы подготовились.
Мы бились до упора, до последних минут, но, к сожалению, счастье к нам не повернулось лицом. Удачи "Локомотиву"! Сегодня они были сильнее.
Спасибо всем, кто переживал за "Химки" в этом самом тяжелом году, который можно было придумать», — цитирует Мальцева официальный сайт клуба.
В полуфинале «Локомотив-Кубань» встретится с победителем серии УНИКС — «Зелена Гура».