«Локомотив-Кубань» выбил «Химки» из плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» Фото: globallookpress.com
В составе краснодарской команды 30 очков набрал Найджел Уильямс-Госс, а Кевин Херви — 28.
За химчан самым результативным игроком стал Алексей Швед, в активе которого 16 очков.
«Локомотив-Кубань» выиграл второй матч серии и прошел в полуфинал, где встретится с победителем серии УНИКС — «Зелена Гура».
В другой встрече «Нижний Новгород» на свой площадке победил ЦСКА со счетом 76:72 и сравнял счет в серии (1-1).
Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Антон Астапкович, набравший 19 очков (6 подборов, 4 передачи).
В составе ЦСКА нападающий Никита Курбанов оформил дабл-дабл (10 очков, 14 подборов).
Третий матч четвертьфинала между этими командами состоится 16 мая в Москве.