ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Расклады РПЛ: кто попадет в еврокубки и кто вылетит?
  • 21:34
    • Киевское «Динамо» в 13-й раз в истории завоевало Кубок Украины
  • 19:33
    • Сборная России проиграла Финляндии в матче Евротура
  • 19:05
    • Надаль сломил сопротивление Шаповалова в Риме
  • 18:17
    • Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА в заключительном туре РПЛ
  • 15:08
    • Финал Лиги чемпионов перенесен в Португалию
    Все новости спорта

    «Локомотив-Кубань» выбил «Химки» из плей-офф Единой лиги ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань Химки ЦСКА Нижний Новгород
    Краснодарский «Локомотив-Кубань» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ одержал победу над «Химками» со счетом 92:85.

    «Локомотив-Кубань»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив-Кубань»

    В составе краснодарской команды 30 очков набрал Найджел Уильямс-Госс, а Кевин Херви — 28.

    За химчан самым результативным игроком стал Алексей Швед, в активе которого 16 очков.

    «Локомотив-Кубань» выиграл второй матч серии и прошел в полуфинал, где встретится с победителем серии УНИКС — «Зелена Гура».

    В другой встрече «Нижний Новгород» на свой площадке победил ЦСКА со счетом 76:72 и сравнял счет в серии (1-1).

    Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Антон Астапкович, набравший 19 очков (6 подборов, 4 передачи).

    В составе ЦСКА нападающий Никита Курбанов оформил дабл-дабл (10 очков, 14 подборов).

    Третий матч четвертьфинала между этими командами состоится 16 мая в Москве.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» закроет перед «Ливерпулем» дверь в ЛЧ?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Сможет ли «Реал» выиграть на поле «Гранады»?
  • «Гранада» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Финал Кубка Германии будет верховым
  • «Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.31
  • Прогноз на матч Гранада — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Румийи Вальер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Виннипег — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •