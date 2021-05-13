«Локомотив-Кубань» выбил «Химки» из плей-офф Единой лиги ВТБ

Краснодарскийво втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ одержал победу надсо счетом 92:85.

В составе краснодарской команды 30 очков набрал Найджел Уильямс-Госс, а Кевин Херви — 28.

За химчан самым результативным игроком стал Алексей Швед, в активе которого 16 очков.

«Локомотив-Кубань» выиграл второй матч серии и прошел в полуфинал, где встретится с победителем серии УНИКС — «Зелена Гура».

В другой встрече «Нижний Новгород» на свой площадке победил ЦСКА со счетом 76:72 и сравнял счет в серии (1-1).

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Антон Астапкович, набравший 19 очков (6 подборов, 4 передачи).

В составе ЦСКА нападающий Никита Курбанов оформил дабл-дабл (10 очков, 14 подборов).

Третий матч четвертьфинала между этими командами состоится 16 мая в Москве.