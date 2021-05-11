Фридзон: «Парма» не на своём месте. Это очень хорошая команда

Защитник баскетбольного клуба «Зенит»подвел итоги первого четвертьфинального матча Единой лиги ВТБ с(86:66).

«Первая победа. Это начало плей-офф. Мы готовились очень серьёзно к стартовому матчу. Понимали, что в плей-офф совсем другие игры.

Знали, что они действуют довольно жёстко, на грани фола, сами видели, сколько было остановок, потасовок за пределом игры…

Мы понимали, что не выиграем первые 10 минут +15, 20, как все думают. "Парма" играет в удовольствие, они первый раз вышли в плей-офф.

Они всё попадали, в первой половине играли очень здорово, наказывали нас за каждую ошибку.

В перерыве мы поговорили в раздевалке с тренером, он дал задание, команда вышла с другим настроем, другим составом, стали более играть более жёстко и агрессивно.

Счёт на табло не говорит о том, что игра была лёгкой. Было интересно, жёстко, как и бывает в матче плей-офф.

"Парма" не на своём месте. Это очень хорошая команда. Знаю, что у них увеличился бюджет. Они оставили игроков того сезона, подписали очень хороших. С ними всегда было тяжело играть.

В Перми будет ещё тяжелее, там сопернику будут помогать болельщики. Но мы готовы к этому, будем настраиваться только на победу», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Второй матч серии состоится 13 мая в Перми.