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    Фридзон: «Парма» не на своём месте. Это очень хорошая команда

    Баскетбол Зенит Лига ВТБ Парма
    Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Виталий Фридзон подвел итоги первого четвертьфинального матча Единой лиги ВТБ с «Пармой» (86:66).

    Виталий Фридзон
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    Виталий Фридзон

    «Первая победа. Это начало плей-офф. Мы готовились очень серьёзно к стартовому матчу. Понимали, что в плей-офф совсем другие игры.

    Знали, что они действуют довольно жёстко, на грани фола, сами видели, сколько было остановок, потасовок за пределом игры…

    Мы понимали, что не выиграем первые 10 минут +15, 20, как все думают. "Парма" играет в удовольствие, они первый раз вышли в плей-офф.

    Они всё попадали, в первой половине играли очень здорово, наказывали нас за каждую ошибку.

    В перерыве мы поговорили в раздевалке с тренером, он дал задание, команда вышла с другим настроем, другим составом, стали более играть более жёстко и агрессивно.

    Счёт на табло не говорит о том, что игра была лёгкой. Было интересно, жёстко, как и бывает в матче плей-офф.

    "Парма" не на своём месте. Это очень хорошая команда. Знаю, что у них увеличился бюджет. Они оставили игроков того сезона, подписали очень хороших. С ними всегда было тяжело играть.

    В Перми будет ещё тяжелее, там сопернику будут помогать болельщики. Но мы готовы к этому, будем настраиваться только на победу», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

    Второй матч серии состоится 13 мая в Перми.

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