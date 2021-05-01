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    Паскуаль: Мы поедем в «Барселону» и постараемся провести там серьёзную игру

    Баскетбол Зенит Евролига Барселона
    Главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль поделился впечатлениями после победы команды в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной».

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    Счёт в серии «Зенита» с «Барселоной» — 2-2. Решающий поединок пройдёт 4 мая в Испании.

    «Спасибо всем болельщикам за то, что пришли сегодня на матч.

    Это была последняя домашняя игра Евролиги в этом сезоне, я считаю, что мы хорошо закончили домашний сезон в Евролиги, все болельщики насладились сегодня нашей игрой. Я рад за них, ведь мы играем для своих фанатов.

    Хочу поздравить своих игроков, сегодня они провели отличный матч. Когда ты играешь против такой команды как "Барселона", ты знаешь, что они в любой момент могут вернуться в игру.

    Мы старались не переставать играть, продолжать в том же духе, знали, что соперники будут играть на высоких скоростях.

    Мы поедем в "Барселону" и постараемся провести там серьёзную игру как в защите, так и в нападении. Мы знаем, что практически невозможно обыграть "Барселону" трижды, но мы постараемся, отдадим все силы на паркете», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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