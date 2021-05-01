Паскуаль: Мы поедем в «Барселону» и постараемся провести там серьёзную игру

Главный тренер БК «Зенит»поделился впечатлениями после победы команды в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с

Счёт в серии «Зенита» с «Барселоной» — 2-2. Решающий поединок пройдёт 4 мая в Испании.

«Спасибо всем болельщикам за то, что пришли сегодня на матч.

Это была последняя домашняя игра Евролиги в этом сезоне, я считаю, что мы хорошо закончили домашний сезон в Евролиги, все болельщики насладились сегодня нашей игрой. Я рад за них, ведь мы играем для своих фанатов.

Хочу поздравить своих игроков, сегодня они провели отличный матч. Когда ты играешь против такой команды как "Барселона", ты знаешь, что они в любой момент могут вернуться в игру.

Мы старались не переставать играть, продолжать в том же духе, знали, что соперники будут играть на высоких скоростях.

Мы поедем в "Барселону" и постараемся провести там серьёзную игру как в защите, так и в нападении. Мы знаем, что практически невозможно обыграть "Барселону" трижды, но мы постараемся, отдадим все силы на паркете», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.