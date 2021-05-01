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    «Лейкерс» проиграли после возвращения Леброна, 60 очков Тейтума помогли «Бостону» победить «Сан-Антонио»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Сакраменто» со счетом 106:110 (23:30, 33:25, 32:23, 18:32).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Тайрис Халибертон, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 передач. Еще 22 очка принес Ричаун Холмс.

    У «Лейкерс» больше всех набрал Энтони Дэвис — дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов. Вернувшийся в строй после продолжительного отсутствия в карьере Леброн Джеймс набрал 16 очков. Лидер «Лейкерс» пропустил 20 матчей, не играя с 20 марта из-за растяжения связок голеностопного сустава.

    «Бостон» дома в овертайме обыграл «Сан-Антонио» со счетом 143:140 OT (16:39, 32:38, 42:26, 38:25, 15:12).

    В составе победителей лучшими на площадке были Джейсон Тейтум (60 очков), Джейлен Браун (17 очков) и Аарон Несмит (16 очков).

    У «Сперс» наиболее результативными в игре стали Демар Дерозан (30 очков и 14 передач), Деджанте Мюррей (24 очка) и Лонни Уокер (24 очка).

    Также «Вашингтон» разгромил «Кливленд» со счетом 122:93 (35:30, 23:22, 33:16, 31:25).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 19 очков. У «Кавальерс» больше всех набрал Коллин Секстон — 22 очка.

    Другие результаты:

    «Финикс» — «Юта» — 121:100 (39:23, 29:29, 28:20, 25:28)
    «Чикаго» — «Милуоки» — 98:108 (16:28, 28:24, 19:28, 35:28)
    «Филадельфия» — «Атланта» — 126:104 (23:26, 42:20, 29:31, 32:27)
    «Бруклин» — «Портленд» — 109:128 (25:23, 32:36, 24:35, 28:34)
    «Мемфис» — «Орландо» — 92:75 (19:20, 20:23, 36:15, 17:17)

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