«Лейкерс» проиграли «Бостону», «Милуоки» одолел «Атланту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАна выезде обыгралсо счетом 121:113 (31:23, 30:25, 30:31, 30:34).

В составе победителей лучшими на площадке были Джейлен Браун (40 очков и 9 подборов), Пэйтон Притчард (15 очков) и Маркус Смарт (15 очков).

В составе «Лейкерс» наиболее результативными стали Тэйлен Хортон-Такер (19 очков), Марк Газоль (18 очков) и Бен Маклемор (17 очков).

Также «Милуоки» переиграл «Атланту» со счетом — 120:109 (33:29, 31:23, 30:30, 26:27).

У победителей 23 очка набрал Дрю Холидэй, еще 15 — Яннис Адетокунбо, пропустивший последние 6 игр. Брук Лопес сделал дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов.

У «Атланты» 28 очков набрал Богдан Богданович, еще 15 — Трэй Янг, а Клиент Капела сделал дабл-дабл — 16 очков, 16 подборов. «Бакс» выиграли 3-й раз подряд.

В других матчах «Голден Стэйт» благодаря 33 очкам Стефена Карри переиграл «Кливленд» — 119:101, а «Финикс» одолел «Сакраменто» — 122:114.