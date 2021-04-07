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    «Голден Стэйт» выиграл у «Милуоки», «Торонто» проиграл «Лейкерс»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Портленд Трэйл Блэйзерс Милуоки Бакс Голден Стэйт Уорриорз Чикаго Буллз Индиана Пэйсерс Атланта Хоукс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Денвер Наггетс Детройт Пистонс Бостон Селтикс Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Лейкерс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» обыграл «Милуоки» со счетом 122:121 (28:26, 25:24, 30:38, 39:33).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    В составе победителей лучшими в игре были Стефен Карри (41 очко), Келли Убре (19 очков) и Кент Бэйзмор (18 очков).

    У проигравших наиболее результативными в матче стали Крис Миддлтон (28 очков), Джру Холидэй (27 очков) и Джефф Тиг (15 очков).

    «Уорриорз» прервали серию из трех поражений.

    Также «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Торонто» со счетом 110:101 (40:28, 28:14, 22:28, 20:31).

    В составе победителей лучшими в игре были Тэйлен Хортон-Такер (17 очков), Маркиф Моррис (15 очков и 9 подборов) и Марк Газоль (13 очков и 9 подборов).

    В составе «Рэпторс» наиболее результативными стали Паскаль Сиакам (27 очков), Крис Буше (19 очков) и Деандре Бембри (12 очков).

    Еще «Лос-Анджелес Клипперс» одолел «Портленд» — 133:116 (47:32, 26:34, 28:23, 32:27).

    В составе победителей дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов сделал Кавай Леонард, а Пол Джордж набрал 36 очков. У проигравших 32 очка набрал Норман Пауэлл.

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Филадельфия» — 96:106 (24:25, 22:34, 24:26, 26:21)
    «Денвер» — «Детройт» — 134:119 (39:32, 37:24, 33:30, 25:33)
    «Майами» — «Мемфис» — 112:124 (34:37, 23:26, 32:33, 23:28)
    «Атланта» — «Нью-Орлеан» — 123:107 (25:29, 36:32, 46:29, 16:17)
    «Индиана» — «Чикаго» — 97:113 (28:30, 21:32, 25:35, 23:16)

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