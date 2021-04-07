«Голден Стэйт» выиграл у «Милуоки», «Торонто» проиграл «Лейкерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАобыгралсо счетом 122:121 (28:26, 25:24, 30:38, 39:33).

В составе победителей лучшими в игре были Стефен Карри (41 очко), Келли Убре (19 очков) и Кент Бэйзмор (18 очков).

У проигравших наиболее результативными в матче стали Крис Миддлтон (28 очков), Джру Холидэй (27 очков) и Джефф Тиг (15 очков).

«Уорриорз» прервали серию из трех поражений.

Также «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Торонто» со счетом 110:101 (40:28, 28:14, 22:28, 20:31).

В составе победителей лучшими в игре были Тэйлен Хортон-Такер (17 очков), Маркиф Моррис (15 очков и 9 подборов) и Марк Газоль (13 очков и 9 подборов).

В составе «Рэпторс» наиболее результативными стали Паскаль Сиакам (27 очков), Крис Буше (19 очков) и Деандре Бембри (12 очков).

Еще «Лос-Анджелес Клипперс» одолел «Портленд» — 133:116 (47:32, 26:34, 28:23, 32:27).

В составе победителей дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов сделал Кавай Леонард, а Пол Джордж набрал 36 очков. У проигравших 32 очка набрал Норман Пауэлл.

Другие результаты:

«Бостон» — «Филадельфия» — 96:106 (24:25, 22:34, 24:26, 26:21)

«Денвер» — «Детройт» — 134:119 (39:32, 37:24, 33:30, 25:33)

«Майами» — «Мемфис» — 112:124 (34:37, 23:26, 32:33, 23:28)

«Атланта» — «Нью-Орлеан» — 123:107 (25:29, 36:32, 46:29, 16:17)

«Индиана» — «Чикаго» — 97:113 (28:30, 21:32, 25:35, 23:16)