«Лейкерс» крупно уступили «Клипперс», «Чикаго» обыграл «Бруклин»

уверенно обыгралв дерби Лос-Анджелеса со счетом 104:86 (27:20, 26:18, 24:17, 27:31).

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внесли форварды Маркус Моррис (22 очка и 7 подборов) и Кавай Леонард (19 очков, 10 подборов и 8 передач), оформивший дабл-дабл в матче.

Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал центровой Монтрезл Харрелл (19 очков, 6 подборов и 2 передачи).

«Лос-Анджелес Клипперс» (33-18) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (31-19) — пятое.

Еще в одной игре дня «Чикаго» на своей площадке обыграл «Бруклин» со счетом 115:107 (25:28, 32:18, 32:26, 26:35).

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 24 очка и отдавший 15 передач.

В составе «Чикаго» дабл-дабл оформили Никола Вучевич (22 очка, 13 подборов) и Томаш Саторански (19 очков, 11 передач).

«Чикаго» занимает лесятое место в Восточной конференции, одержав 20 побед в 48 матчах. «Бруклин» находится на второй позиции Западной конференции — 34 победы в 50 матчах.

Другие результаты:

«Денвер» — «Орландо» — 119:109 (23:29, 24:36, 38:21, 34:23).

«Атланта» — «Голден Стэйт» — 117:111 (24:24, 33:35, 22:23, 38:29)

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 115:122 (27:38, 32:32, 33:19, 23:33).

«Филадельфия» — «Мемфис» — 100:116 (22:29, 20:23, 29:45, 29:19)

«Бостон» — «Шарлотт» — 116:86 (25:26, 33:17, 40:27, 18:16).