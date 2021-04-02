Сборная России будет посеяна во второй корзине при жеребьевке Евробаскета

Андрей Воронцевич Фото: globallookpress.com
Жеребьевка континентального первенства состоится 29 апреля в Берлине.
Корзины при жеребьевке будут выглядеть следующим образом:
Первая: Испания, Сербия, Греция, Франция.
Вторая: Литва, Россия, Италия, Чехия.
Третья: Польша, Хорватия, Турция, Словения.
Четвертая: Германия, Украина, Финляндия, Грузия.
Пятая: Бельгия, Венгрия, Израиль, Великобритания.
Шестая: Босния и Герцеговина, Нидерланды, Эстония, Болгария.
Чемпионат Европы по баскетболу пройдет 1-18 сентября 2022 года в Германии, Чехии, Грузии и Италии.