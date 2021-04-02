Сборная России будет посеяна во второй корзине при жеребьевке Евробаскета

Мужская сборнаяпо баскетболу будет посеяна во второй корзине при жеребьевке финальной стадии чемпионата Европы 2022 года, информирует официальный сайт FIBA.

Жеребьевка континентального первенства состоится 29 апреля в Берлине.

Корзины при жеребьевке будут выглядеть следующим образом:

Первая: Испания, Сербия, Греция, Франция.

Вторая: Литва, Россия, Италия, Чехия.

Третья: Польша, Хорватия, Турция, Словения.

Четвертая: Германия, Украина, Финляндия, Грузия.

Пятая: Бельгия, Венгрия, Израиль, Великобритания.

Шестая: Босния и Герцеговина, Нидерланды, Эстония, Болгария.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет 1-18 сентября 2022 года в Германии, Чехии, Грузии и Италии.