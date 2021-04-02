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    Сборная России будет посеяна во второй корзине при жеребьевке Евробаскета

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    Мужская сборная России по баскетболу будет посеяна во второй корзине при жеребьевке финальной стадии чемпионата Европы 2022 года, информирует официальный сайт FIBA.

    Андрей Воронцевич
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    Андрей Воронцевич

    Жеребьевка континентального первенства состоится 29 апреля в Берлине.

    Корзины при жеребьевке будут выглядеть следующим образом:

    Первая: Испания, Сербия, Греция, Франция.

    Вторая: Литва, Россия, Италия, Чехия.

    Третья: Польша, Хорватия, Турция, Словения.

    Четвертая: Германия, Украина, Финляндия, Грузия.

    Пятая: Бельгия, Венгрия, Израиль, Великобритания.

    Шестая: Босния и Герцеговина, Нидерланды, Эстония, Болгария.

    Чемпионат Европы по баскетболу пройдет 1-18 сентября 2022 года в Германии, Чехии, Грузии и Италии.

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