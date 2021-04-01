Паскуаль: В пятницу у «Зенита» финал с АСВЕЛом

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги против французского, подчеркнув его важность для своей команды.

В данный момент «Зенит» занимает девятое место, одержав 17 побед в 31 игре, а в плей-офф сыграют восемь лучших команд регулярного чемпионата.

На восьмой строчке таблицы находится мадридский «Реал», у которого 18 побед в 32 встречах.

«АСВЕЛ — команда, которая играет очень хорошо во второй части сезона.

В ней собраны атлетичные игроки на всех позициях. Они играют агрессивно как в защите, так и в нападении, используя свою физическую мощь.

Конечно, нам будет непросто в матче с командой, играющей в таком стиле, но в пятницу у нас финал, одна из самых важных игр в сезоне.

Мы на последнем отрезке с тремя домашними матчами. Нам нужно задействовать всю энергию и концентрацию, показать наш лучший баскетбол», — цитирует Паскуаля сайт телеканала «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — АСВЕЛ состоится завтра 2 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

После этого команда Паскуаля проведет в Евролиге еще два домашних матчах: против «Маккаби» (9 апреля) и против «Панатинаикоса» (12 апреля).