ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро«Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»
  • 16:36
    • Капитан «Реала» пропустит матчи с «Ливерпулем» и «Барселоной»
  • 18:21
    • НХЛ назвала тройку лучших российских игроков в марте
  • 16:22
    • СМИ: Райола и отец Холанна прибыли на переговоры с «Барселоной»
  • 16:09
    • Галактионов обратился к молодежной сборной России после вылета с Евро-2021
    Все новости спорта

    Паскуаль: В пятницу у «Зенита» финал с АСВЕЛом

    Баскетбол Зенит Евролига
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги против французского АСВЕЛа, подчеркнув его важность для своей команды.

    Хавьер Паскуаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хавьер Паскуаль

    В данный момент «Зенит» занимает девятое место, одержав 17 побед в 31 игре, а в плей-офф сыграют восемь лучших команд регулярного чемпионата.

    На восьмой строчке таблицы находится мадридский «Реал», у которого 18 побед в 32 встречах.

    «АСВЕЛ — команда, которая играет очень хорошо во второй части сезона.

    В ней собраны атлетичные игроки на всех позициях. Они играют агрессивно как в защите, так и в нападении, используя свою физическую мощь.

    Конечно, нам будет непросто в матче с командой, играющей в таком стиле, но в пятницу у нас финал, одна из самых важных игр в сезоне.

    Мы на последнем отрезке с тремя домашними матчами. Нам нужно задействовать всю энергию и концентрацию, показать наш лучший баскетбол», — цитирует Паскуаля сайт телеканала «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» — АСВЕЛ состоится завтра 2 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

    После этого команда Паскуаля проведет в Евролиге еще два домашних матчах: против «Маккаби» (9 апреля) и против «Панатинаикоса» (12 апреля).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как ЦСКА начнет серию у себя дома?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Подводники» устоят в выездной игре с «арагонцами»?
  • «Сарагоса» — «Картахена». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • В Хабаровске спешить не будут?
  • «СКА-Хабаровск» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.25
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сарагоса — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Оренбург
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Чикаго — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Корда — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •