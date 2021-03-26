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    «Сакраменто» одолел «Голден Стэйт», «Лейкерс» проиграли «Филадельфии»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Филадельфия Сиксерс Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз Нью-Йорк Никс Вашингтон Уизардс Майами Хит Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс Сан-Антонио Спёрс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» победил «Голден Стэйт» со счетом 141:119 (35:37, 37:24, 34:25, 35:33).

    Де’Аарон Фокс
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    Де’Аарон Фокс

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Де’Аарон Фокс, набравший 44 очка. Ричаун Холмс оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов, еще 21 очко принес Тайрис Халибертон.

    У «Уорриорз» наиболее результативными в матче были Эндрю Уиггинс (26 очков и 10 подборов), Келли Убре (19 очков) и Нико Манньон (19 очков). Стефен Карри участия в матче не принимал.

    «Сакраменто» (20-25) занимает 11 место в Западной конференции, «Голден Стэйт» (22-23) — десятое.

    В другом матче игрового дня «Филадельфия» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 109:101 (27:24, 27:30, 35:17, 20:30).

    У «Сиксерс» лучшими на паркете были Дэнни Грин (28 очков), Сет Карри (19 очков) и Тобиас Харрис (17 очков).

    У «Лейкерс» наиболее заметными в игре были Кайл Кузма (25 очков), Деннис Шрёдер (20 очков и 11 передач) и Монтрезл Харрелл (20 очков). Леброн Джеймс участия в игре не принимал.

    «Лейкерс» (28-17) идут на четвертой позиции в Западной конференции, «Филадельфия» (32-12) возглавляет Восточную конференцию.

    Другие результаты:

    «Сан-Антонио» — «Клипперс» — 85:98 (27:30, 28:19, 13:23, 17:26)
    «Майами» — «Портленд» — 122:125 (24:31, 34:28, 33:32, 31:34)
    «Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 106:102 (20:25, 25:35, 22:18, 39:24)

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