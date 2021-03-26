«Сакраменто» одолел «Голден Стэйт», «Лейкерс» проиграли «Филадельфии»

В матче регулярного чемпионата НБАпобедилсо счетом 141:119 (35:37, 37:24, 34:25, 35:33).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Де’Аарон Фокс, набравший 44 очка. Ричаун Холмс оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов, еще 21 очко принес Тайрис Халибертон.

У «Уорриорз» наиболее результативными в матче были Эндрю Уиггинс (26 очков и 10 подборов), Келли Убре (19 очков) и Нико Манньон (19 очков). Стефен Карри участия в матче не принимал.

«Сакраменто» (20-25) занимает 11 место в Западной конференции, «Голден Стэйт» (22-23) — десятое.

В другом матче игрового дня «Филадельфия» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 109:101 (27:24, 27:30, 35:17, 20:30).

У «Сиксерс» лучшими на паркете были Дэнни Грин (28 очков), Сет Карри (19 очков) и Тобиас Харрис (17 очков).

У «Лейкерс» наиболее заметными в игре были Кайл Кузма (25 очков), Деннис Шрёдер (20 очков и 11 передач) и Монтрезл Харрелл (20 очков). Леброн Джеймс участия в игре не принимал.

«Лейкерс» (28-17) идут на четвертой позиции в Западной конференции, «Филадельфия» (32-12) возглавляет Восточную конференцию.

Другие результаты:

«Сан-Антонио» — «Клипперс» — 85:98 (27:30, 28:19, 13:23, 17:26)

«Майами» — «Портленд» — 122:125 (24:31, 34:28, 33:32, 31:34)

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 106:102 (20:25, 25:35, 22:18, 39:24)