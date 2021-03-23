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    «Зенит» на выезде обыграл «Автодор»

    Баскетбол Лига ВТБ Автодор Зенит
    Саратовский «Автодор» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проиграл петербуржскому «Зениту» со счетом 62:89 (14:31, 13:17, 26:15, 9:26).

    «Зенит»
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    «Зенит»

    В составе победителей отличился атакующий защитник Остин Холлинз, который набрал 26 очков и сделал шесть подборов.

    Разыгрывающий Кевин Пангос отметился дабл-даблом — 12 очков и 12 результативных передач.

    У саратовской команды центровой Душан Ристич набрал 16 очков, сделав девять подборов и одну результативную передачу.

    «Зенит» лидирует, выиграв 18 матчей из 21. «Автодор» занимает восьмую строчку таблицы, имея 8 побед и 12 поражений по итогам 20 встреч.

    3 апреля саратовцы примут «Нижний Новгород». 5 апреля состоится матч «Зенит» — ЦСКА.

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