«Зенит» на выезде обыграл «Автодор»

В составе победителей отличился атакующий защитник Остин Холлинз, который набрал 26 очков и сделал шесть подборов.
Разыгрывающий Кевин Пангос отметился дабл-даблом — 12 очков и 12 результативных передач.
У саратовской команды центровой Душан Ристич набрал 16 очков, сделав девять подборов и одну результативную передачу.
«Зенит» лидирует, выиграв 18 матчей из 21. «Автодор» занимает восьмую строчку таблицы, имея 8 побед и 12 поражений по итогам 20 встреч.
3 апреля саратовцы примут «Нижний Новгород». 5 апреля состоится матч «Зенит» — ЦСКА.