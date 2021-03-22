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    «Бруклин» обыграл «Вашингтон», «Лейкерс» проиграли «Финиксу»

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    «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:94 (31:26, 28:18, 29:32, 23:18).

    Девон Букер
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    Девон Букер

    В составе победителей по 26 очков набрали Девон Букер и Деандре Эйтон, а Крис Пол оформил трипл-дабл из 11 очков, 13 передач и 10 подборов.

    У гостей в отсутствии травмированных Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса 23 очка и 10 подборов записал на свой счет Монтрезл Харрелл, еще 22 очка набрал Деннис Шредер.

    «Лейкерс» потерпели второе поражение подряд после серии из четырех побед.

    Еще в одной игре дня «Бруклин» победил «Вашингтон»— 113:106 (25:30, 38:26, 25:27, 25:23).

    Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 28 очков, еще 26 заработал Джеймс Харден. В этом матче за «Нетс» дебютировал тяжелым форвард Блэйк Гриффин, контракт с которым был подписан в начале марта. 31-летний баскетболист провел на площадке 14:57 и отметился несколькими эффектными действиями.

    В составе «Вашингтона» трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 13 передач оформил Расселл Уэстбрук. Руи Хачимура сделал дабл-дабл — 20 очков, 10 подборов.

    «Нетс» выиграли седьмой матч из последних восьми, «Уизардс» потерпели шестое поражение в семи встречах.

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Орландо» — 112:96 (27:31, 29:17, 33:25, 23:23)
    «Детройт» — «Чикаго» — 86:100 (25:20, 20:26, 20:29, 21:25)
    «Кливленд» — «Торонто» — 116:105 (23:28, 36:29, 32:18, 25:30)
    «Портленд» — «Даллас» — 92:132 (30:27, 24:38, 15:38, 23:29)
    «Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 100:101 ОТ (15:23, 27:20, 22:21, 24:24, 12:13)

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