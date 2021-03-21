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    «Цмоки-Минск» потерпел восьмое подряд поражение в Единой лиге ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ Цмоки-Минск Астана
    «Цмоки-Минск» потерпел поражение от «Астаны» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

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    Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 78:80 (24:24, 16:19, 11:19, 27:18).

    В составе победителей самым результативным с 22 баллами стал Джеремайя Хилл, его партнер по команде Эрик Бакнер сделал дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

    У хозяев 17 очков набрал Крис Клайберн, дабл-дабл в активе Дерека Кука — 10 очков и 13 подборов.

    Для белорусской команды это поражение стало восьмым подряд.

    В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» занимает 13-е место (2 победы, 16 поражений), а «Астана» — 11-е (5 побед, 13 поражений).

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