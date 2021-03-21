«Цмоки-Минск» потерпел восьмое подряд поражение в Единой лиге ВТБ

потерпел поражение отв регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 78:80 (24:24, 16:19, 11:19, 27:18).

В составе победителей самым результативным с 22 баллами стал Джеремайя Хилл, его партнер по команде Эрик Бакнер сделал дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

У хозяев 17 очков набрал Крис Клайберн, дабл-дабл в активе Дерека Кука — 10 очков и 13 подборов.

Для белорусской команды это поражение стало восьмым подряд.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» занимает 13-е место (2 победы, 16 поражений), а «Астана» — 11-е (5 побед, 13 поражений).