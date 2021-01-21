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    «Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио», «Бруклин» проиграл «Кливленду»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» обыграл «Бруклин». Для выявления сильнейшего клубам пришлось играть два дополнительных овертайма — 147:135 OT (28:23, 23:26, 36:29, 26:35, 14:14, 20:8).

    Коллин Секстон
    Коллин Секстон

    Самым результативным в составе победителей был Коллин Секстон, набравший 42 очка. Еще 25 очков заработал Джеди Осман. В активе Джарретта Аллена дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

    У «Нетс» больше всех набрал Кевин Дюрант — дабл-дабл из 38 очков и 12 подборов. На счету Кайри Ирвинга 37 очков, Джеймс Харден оформил трипл-дабл из 21 очка, 10 подборов и 12 передач.

    «Кливленд» идет седьмым на Востоке (7 побед и 7 поражений), «Бруклин» — пятый (9 викторий и 7 фиаско).

    В еще одном поединке дня «Голден Стэйт» дома разгромил «Сан-Антонио» со счетом 121:99 (36:24, 28:21, 26:26, 31:28).

    Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри (26 очков и 11 подборов), Джеймс Уайзмен (20 очков) и Эндрю Уиггинс (18 очков).

    У «Сперс» наиболее заметными на площадке были Деджанте Мюррей (22 очка), Демар Дерозан (16 очков) и Келдон Джонсон (12 очков и 8 подборов).

    «Голден Стэйт» находится на шестом месте в Западной конференции (8 выигрышей и 6 побед), «Сан-Антонио» — восьмой (8-7).

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Бостон» 117:109 (32:25, 26:36, 28:31, 31:17)
    «Индиана» — «Даллас» 112:124 (28:37, 35:28, 29:28, 20:31)
    «Атланта» — «Детройт» 123:115 OT (29:31, 16:21, 33:40, 28:14, 17:9)
    «Торонто» — «Майами» 102:111 (23:29, 35:27, 25:32, 19:23)
    «Миннесота» — «Орландо» 96:97 (21:25, 30:10, 26:33, 19:29)
    «Хьюстон» — «Финикс» 103:109 (23:30, 28:33, 31:26, 21:20)
    «Клипперс» — «Сакраменто» 115:96 (25:29, 36:27, 34:19, 20:21)

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